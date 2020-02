Cez jarné prázdniny uzavrú nájazd na Prístavný most z Bajkalskej

Bratislava 14. februára (TASR) – V Bratislave uzavrú od soboty (15. 2.) od 10.00 h do nedele (23. 2.) nájazd na Prístavný most z Bajkalskej ulice v smere do Petržalky. Rekonštrukcia nájazdovej rampy je súčasťou prác na stavbe rondelu Prístavný most, v rámci výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.



"Uzatvorenie je naplánované počas jarných prázdnin, aby sa minimalizoval dopad na dopravu. Z dôvodu dopravnej kapacity na Košickej a Plynárenskej ulici odporúčame ako obchádzku počas uzávery náhradnú trasu z Bajkalskej po Gagarinovej v smere Podunajské Biskupice a následne nájazd na diaľnicu D1 v smere Prístavný most," uviedlo na sociálnej sieti hlavné mesto. Linky MHD 96, 98 a 196 budú pre uzáveru premávať po obchádzkovej trase cez Most Apollo.



Bratislavský obchvat buduje združenie firiem na čele so španielskou spoločnosťou Cintra. Koncesionárom projektu bratislavského obchvatu je spoločnosť Zero Bypass Limited a hlavný zhotoviteľ stavby je spoločnosť D4R7 Construction. Cesta sa stavia ako projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt).



Koncesionár ju má postaviť a bude ju 30 rokov prevádzkovať, za čo mu bude štát platiť počas 30 rokov splátky. Projekt zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami.