Cez Kollárovu ulicu v Banskej Bystrici povedie cyklotrasa

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) – Európsky týždeň mobility, ktorého cieľom je dosiahnuť vyššiu kvalitu života a menej emisií znečisťujúcich plynov v ovzduší nižším počtom áut, v piatok vrcholí. Banskobystričania si počas Dňa bez áut vyskúšali, ako by po zmene dopravného režimu mohla vyzerať Kollárova ulica, cez ktorú by mala viesť plánovaná cyklotrasa z centra mesta na sídlisko Sásová.



"Na cyklotrasu už máme vyhotovenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie. Pôvodne sa v tejto lokalite uvažovalo iba s vyznačením piktogramov na vozovke. Sme presvedčení, že pri cyklotrase, spájajúcej najväčšie sídlisko Sásová s centrom mesta, musíme byť odvážnejší, a preto nový návrh počíta na Kollárovej ulici so samostatnou obojsmernou cyklotrasou na úkor jedného jazdného pruhu," zdôraznil prvý viceprimátor Jakub Gajdošík.



Mesto ponechá Kollárovu ulicu zjednosmernenú od križovatky s Komenského ulicou po Rudlovskú cestu v smere do Sásovej až do 28. septembra. Vozidlá prichádzajúce z najväčšieho sídliska môžu použiť Skuteckého ulicu. Jej dopravný režim zostal bez zmeny. V smere od križovatky s Komenského ulicou, popod cintorín do centra mesta, je zachovaná jednosmerná doprava. Povolené je tam pozdĺžne parkovanie po ľavej strane.



Ako pripomenula Dominika Adamovičová z magistrátu, Banská Bystrica sa už niekoľko rokov snaží o zlepšenie úrovne cyklistickej infraštruktúry. Po výstavbe cyklomosta v Radvani sa v ďalšom období dostane na rad aj niekoľko úsekov cyklotrás, ktoré sa nachádzajú v rôznom štádiu rozpracovanosti.



Vodiči motorových vozidiel pocítili v piatok obmedzenie aj na Námestí Štefana Moysesa, kde uzavreli cestu pod Starou tržnicou. V tomto priestore bol pripravený celodenný program pre malých i veľkých. Každého, kto prišiel na bicykli alebo kolobežke, odmenili. K dispozícii boli aj kolobežky s možnosťou ich využitia na 20-minútovú jazdu zdarma.