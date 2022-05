Expozície Podpolianskeho múzea budú cez Noc múzeí a galérií s lektormi

Detva 9. mája (TASR) – Prehliadky výstav a expozícií, tvorivé výtvarné dielne i čítanie pri čaji budú súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií v Podpolianskom múzeu v Detve. TASR o tom informovala vedúca múzea Renáta Babicová s tým, že akcia bude v sobotu 14. mája.



Pripomenula, že v čase od 15.00 do 23.00 h pripravujú program pre širokú verejnosť. „Určený je organizovaným skupinám, rodinám s deťmi, odborníkom i laikom so záujmom o históriu a tradičnú kultúru regiónu Podpoľania,“ spomenula.



Ako dodala, popoludní sa podujatie začne prehliadkami výstav a expozícií s interaktívnymi prvkami. Záujemcov budú sprevádzať lektori. Súčasne sa uskutoční aj prezentácia zbierkových predmetov v múzeu s hádankami a cenami. V rámci tvorivých výtvarných dielní to budú výroba ozdôb, maľba na sklo, drevené vyrezávané kríže i maľovanie pre najmenších. Podľa Babicovej sa o 21.00 h začne ďalší program čítaním povestí z Poľany a Podpoľania.



Podpolianske múzeum sídli v historickej časti mesta na Námestí SNP v budove bývalého Obecného úradu v Detve. Záujemcovia v ňom môžu vidieť napríklad expozíciu s fujarami, píšťalkami i gajdami. Jej cieľom je priblížiť širokej verejnosti aktivity Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve zamerané na výrobu a výrobcov ľudových hudobných nástrojov.



Noc múzeí a galérií bude na Slovensku pre obmedzenia v rámci šírenia nového koronavírusu po dvoch rokoch. Organizátori o tom informujú na svojej oficiálnej webstránke s tým, že je to 18. ročník tohto podujatia. Mnohé múzeá po celom Slovensku otvoria svoje brány pre verejnosť a do polnoci sa môžu zapojiť do Európskej noci múzeí a galérií.