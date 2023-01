Cez prázdniny klesol v Trnavskom kraji počet chrípkových ochorení

Trnava 9. januára (TASR) – V prázdninovom prvom kalendárnom týždni roku 2023 sa znížil v Trnavskom kraji počet akútnych respiračných ochorení (ARO) o 10,2 percenta i chrípke podobných ochorení o 29,4 percenta. Najvyššia chorobnosť na ARO bola v okrese Skalica, informoval o tom riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave Tomáš Hauko.



V prípade ARO pri chorobnosti 2161 chorých na 100.000 obyvateľov sa do evidencie dostalo 5623 prípadov, pri chrípke to bolo 1437 chorých pri chorobnosti 552 na 100.000 obyvateľov. "Najviac pacientov bolo vo vekovej skupine detí do päť rokov, z celkového počtu ARO bol u 3,1 percenta ochorení hlásený komplikovaný priebeh, najčastejšie zápalom prínosových dutín," uviedol Hauko.



Komplikovaný priebeh akútnych respiračných ochorení (SARI) bol zaevidovaný u ôsmich pacientov, z toho u šiestich v okrese Trnava a po jednom v okresoch Piešťany a Dunajská Streda.