Cez prázdniny vymenia závery na dvoch mostoch v Bratislave

Bratislava 27. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vymení počas prázdnin mostné závery na dvoch mostoch v Bratislave, čím chce okrem iného znížiť ich hlučnosť. S prácami by mala začať v nedeľu (29. 6.), trvať by mali dva mesiace. TASR o tom informovali z NDS. Výmena mostných záverov má napomôcť aj k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.



Dva mostné závery vymenia na estakáde Mierová - Senecká. Situované sú medzi pripájacou vetvou z ulice Gagarinova a zjazdom na Galvaniho ulicu. Ďalší mostný záver, ktorý vymenia, sa nachádza medzi Prístavným mostom (ľavobrežná estakáda) a mostom nad Bajkalskou ulicou. Mostný záver sa nachádza tesne za zjazdom na Bajkalskú ulicu, respektíve na rýchlostnú cestu R7.



Práce sa nezaobídu bez čiastočnej uzávery a budú realizované iba v pravom jazdnom páse v smere na Žilinu. Rozdelené sú do troch etáp s postupným presmerovaním dopravy tak, aby bola zachovaná prejazdnosť cez dva zúžené jazdné pruhy v každej etape. Doprava v opačnom smere diaľnice na Petržalku nebude obmedzená.



NDS sa v posledných dvoch rokoch snaží znižovať negatívne dosahy dopravy na obyvateľov Bratislavy. Prostredníctvom stavby D1/D4 sa prepojila D1 s obchvatom, čo umožnilo presmerovať tranzit cez Prístavný most. Tento rok opravila tiež mostné závery na dvoch mostoch na D2 v úseku medzi križovatkou Bratislava - Lamač a tunelom Sitina, kde realizuje aj protihlukovú stenu.