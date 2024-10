Vďaka programu Interreg pôjde Prešovskému kraju pol milióna eur

Prešov 9. októbra (TASR) - Na malé projekty v programe Interreg pôjde v Prešovskom kraji pol milióna eur. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová informovala, že prinesú budovanie cezhraničných partnerstiev a posilnenie spoločnej identity miestnych ľudí. Žiadatelia a partneri projektov potvrdili vstup do aktivít slávnostným podpisom zmlúv začiatkom tohto týždňa.



"Už niekoľko rokov vďaka Interreg realizujeme zmysluplné a verejnoprospešné zámery v rôznych oblastiach. Tentoraz budú naše mestá, obce a inštitúcie s poľskými partnermi realizovať projekty zamerané na budovanie spolupráce, zvýšenie bezpečnosti obyvateľov, podporu cezhraničných iniciatív, ale aj na výmenu dobrej praxe v oblasti životného prostredia," priblížil predseda PSK Milan Majerský. Celkovo 16 schválených projektov bude realizovať päť poľských a desať slovenských inštitúcií.



Projekt Správy a údržba ciest PSK je zacielený na skvalitňovanie diagnostiky v pohraničí. Nezisková organizácia Združenie pre rozvoj regiónu v Prešove prinesie príbehy spoza hraníc. Občianske združenie Take naše z Veľkého Šariša prepojí remeselníkov v pohraničnej oblasti horného Zemplína, Beskid Niski a Bieszczad, a to cez zámer Ľudia pre ľudí.



"Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY uspelo s projektom spoločnej stratégie integrovaného rozvoja regiónu Tatier do roku 2030 s perspektívou do roku 2050. Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva z Kladziansi si vďaka podpore posvieti na vidiecke regióny. Inovatívne vzdelávanie v slovensko-poľskom pohraničí určené pre učiteľov a pracovníkov s mládežou bude hlavnou témou projektu Katolíckeho pedagogického a katechetického centra s kanceláriou v Poprade," priblížila Jeleňová.



Centrum voľného času v Starej Ľubovni participuje na budovaní medzigeneračných mostov Popradskej rokliny. Karpatské centrum spolupráce vo Svidníku je partnerom v projekte Carpathia Culture Net, ktorý sa zameriava na tvorbu nového sieťového systému pre subjekty kultúrneho sektora. Euroregión Tatry v Novom Targu a Združenie Euroregión Tatry vo Svidníku zase riešia propagáciu efektov vzájomnej cezhraničnej spolupráce.



Ďalší projekt vďaka Interregu zrealizuje aj Pečovská Nová Ves, obec Kapušany dostala zelenú s projektom Spoločné iniciatívy samospráv a obec Rakúsy so zámerom, ktorým zacieli na históriu osídľovania slovensko-poľského pohraničia i na budovanie spoločnej identity jeho súčasných obyvateľov. "Plaveč chce posilniť cezhraničnú spoluprácu a sústrediť sa na pripravenosť pri riešení neočakávaných udalostí a krízových situácií. Mesto Spišská Belá bude zvyšovať bezpečnosť obyvateľov v prihraničných oblastiach a obec Veľká Fraková sa ako partner spolupodieľa na dvoch projektoch - Spolupráca sa oplatí a Spájajú nás hory a hudba," uzavrela hovorkyňa.