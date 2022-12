Cez sviatky bude regionálna doprava v BSK v upravenom režime

Bratislava 21. decembra (TASR) - Počas vianočných sviatkov a Silvestra bude v upravenom režime premávať aj regionálna autobusová a vlaková doprava na území Bratislavského kraja. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako koordinátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).



Od piatka (23. 12.) do 8. januára 2023 budú na regionálnych autobusových linkách premávať spoje bez poznámky a spoje s inverznou poznámkou "11". Spoje s inverznou poznámkou "10" premávať nebudú. Od soboty (24. 12.) do rovnakého termínu nebude premávať vlaková linka S55. V špičkách počas pracovných dní nebudú premávať ani vybrané vlaky na linkách S20, S50, S60, S70, R50, R60 a R70.



Na Štedrý deň (24. 12.) ukončia postupne regionálne autobusové linky premávku medzi 16.30 a 19.30 h, z Bratislavy po 17.00 h. V smere do Bratislavy budú mať odchody z konečných zastávok po 19.00 a po 21.00 h. Niektoré linky premávať nebudú. Všetky vlakové linky (okrem linky R20) budú mať posledné odchody v smere do Bratislavy po 17.00 h, v smere z Bratislavy po 18.00 h.



Na Prvý sviatok vianočný (25. 12.) budú regionálne autobusové linky premávať ako v bežný voľný deň bez obmedzenia. V noci z 25. na 26. decembra regionálne nočné autobusové linky nebudú premávať. Všetky vlakové linky (s výnimkou linky R20) budú mať ráno do približne 7.00 h veľmi obmedzenú premávku.



Na Silvestra (31. 12.) ukončia postupne regionálne autobusové linky premávku medzi 18.00 a 21.00 h, z Bratislavy po 19.00 h. Niektoré linky nebudú v noci z 31. decembra 2022 na 1. januára 2023 premávať, niektoré linky budú odchádzať ako v bežnú noc pred voľným dňom. Všetky vlakové linky (okrem linky R20) budú mať posledné odchody v smere do Bratislavy po 17.00 h, v smere z Bratislavy budú posledné odchody po 18.00 h.



Na Nový rok (1. 1.) budú regionálne autobusové linky premávať ako v bežný voľný deň bez obmedzenia. Všetky vlakové linky (s výnimkou linky R20) budú mať ráno do približne 7.00 h veľmi obmedzenú premávku.



V upravenom režime bude v danom období premávať aj bratislavská mestská hromadná doprava (MHD).