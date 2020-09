Cez týždeň mobility v Trnave možno vymeniť cestovný lístok za kultúru

Trnava 15. septembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility. Ľudia budú môcť vymeniť cestovný lístok za kultúrny zážitok alebo cestovať v prímestských autobusoch počas jedného dňa bezplatne. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Premiérovo majú cestujúci možnosť voľného vstupu do krajských kultúrnych inštitúcií. V šiestich múzeách, štyroch knižniciach a dvoch galériách sa až do 16. októbra stačí preukázať cestovným lístkom s dátumom medzi 16. a 22. septembrom. "Rozvoj ekologických a nemotorových foriem dopravy je jedna zo župných i globálnych výziev. Zavádzame inovácie vo verejnej autobusovej doprave, čím prispievame k jej zatraktívňovaniu. Ľudia využívajú najmä službu Autobus na zavolanie či rodinný cestovný lístok za symbolické euro. Tradičné zapojenie sa do Európskeho týždňa mobility je prvýkrát prepojené s kultúrnym vyžitím," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



Záver Európskeho týždňa mobility pripadá na Medzinárodný deň bez áut. V utorok 22. septembra tak budú ľudia môcť cestovať v kraji autobusmi prímestskej dopravy bezplatne, ak sa preukážu platným vodičským preukazom.



V Trnavskom kraji pripravujú aj projekty s využitím kolobežiek. "Dúfam, že v krátkom čase budeme môcť oznámiť ďalšie menšie sídla, ktoré tento typ dopravy dokážu prevádzkovať aj na úrovni menších miest, nielen v krajskom meste," informoval predseda TTSK.