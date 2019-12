Cez Veľké Leváre idú niektoré autá i stovkou, zistili merače v obci

Bratislava/Veľké Leváre 16. decembra (TASR) – Motoristi prechádzajúci Veľkými Levármi v okrese Malacky veľmi často nerešpektujú predpísanú povolenú rýchlosť, pričom v niektorých prípadoch idú cez obec rýchlosťou takmer 100 kilometrov za hodinu. Upozorňujú na to dáta získané meračmi rýchlosti, ktoré obec nainštalovala na svojom území.



Samospráva na svojom webe pripomína, že dva merače sú umiestnené na vjazde do obce (z Malaciek i Moravského Svätého Jána) na ceste prvej triedy, tretí a štvrtý merač nainštalovali na Závodskej ulici pred prechodom pre chodcov v blízkosti školy. "V priebehu dňa je na meraných úsekoch niekoľkokrát zaznamenaná rýchlosť takmer 100 kilometrov za hodinu, a to nielen na ceste prvej triedy, ale aj na užšej Závodskej ulici," informuje obec na svojom webe. Samospráva avizuje, že sa so zisteniami obráti na políciu so žiadosťou o posilnenie kontrolnej činnosti dopravnej polície.



Polícia zatiaľ oficiálnou požiadavkou samosprávy nedisponuje. Hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff pripomína, že celý úsek štátnej cesty I/2 v okrese Malacky je podľa doterajšej dopravnej nehodovosti zaradený v štruktúre rizikových úsekov, a preto je dohľad nad cestnou premávkou na tejto komunikácii plánovaný pravidelne. "Podnet k meraniu rýchlosti v katastrálnom území obce Veľké Leváre zapracujeme primárne do plánu výkonu služby dopravnej polície a podporne aj miestne príslušnému obvodnému oddeleniu," tlmočil Szeiff stanovisko polície.