Cez Veľkú noc odhalili v Prešovskom kraji viacerých opitých vodičov

Prešov 11. apríla (TASR) - Polícia v Prešovskom kraji odhalila počas veľkonočných sviatkov viacerých opitých vodičov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, 40-ročný občan Českej republiky bol obvinený z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



"V sobotu (8. 4.) večer viedol osobné vozidlo po Sabinovskej ulici v Prešove, pričom pri odbočovaní nedal znamenie o zmene smeru jazdy," uviedla Ligdayová s tým, že policajná hliadka uňho vykonala dychovú skúšku, jej výsledok presiahol hodnotu tri promile. Vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia.



V nedeľu (9. 4.) podvečer viedol 32-ročný muž z obce Svinia osobné vozidlo po Volgogradskej ulici v Prešove, pričom jazdil aj v protismere. Policajná hliadka preto vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole. Výsledok dychovej skúšky uňho dosiahol hodnotu 2,5 promile. "Na mieste mu bol zadržaný vodičský preukaz. Vodič bol umiestnený do cely policajného zaistenia, kde po vytriezvení a vykonaní potrebných procesných úkonov mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," povedala Ligdayová.



Zo spomenutého trestného činu, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia polícia obvinila 24-ročného muža z obce Jakubovany. "V pondelok (10. 4.) hodinu a pol po polnoci viedol osobné vozidlo po ulici Námestie slobody v Sabinove, pričom keď zbadal policajnú hliadku prudko otočil vozidlo do opačného smeru a začal unikať," uviedla hovorkyňa.



"Policajná hliadka idúca za ním dávala vodičovi svetelným výstražným znamením pokyn na zastavenie, na čo nereagoval. Zastavil až pri cyklistickom chodníku, kde bol policajnou hliadkou podrobený kontrole. Výsledok dychovej skúšky u mladého vodiča dosiahol hodnotu takmer 1,8 promile. Bolo zistené, že mladík jazdil napriek tomu, že má súdom uložený trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel až do júna roku 2025," doplnila Ligdayová s tým, že aj tento vodič skončil v cele policajného zaistenia.