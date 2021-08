Cez víkend budú v Trnavskom kraji očkovať iba na dvoch miestach

Trnava 31. augusta (TASR) – Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa bude počas nadchádzajúceho víkendu konať v Trnavskom samosprávnom kraji v sobotu iba na dvoch miestach – vo veľkokapacitnom očkovacom centre (VOC) v Piešťanoch a v obchodnom centre v Trnave. Do oboch môžu prísť záujemcovia o podanie vakcíny bez predchádzajúcej registrácie. Informoval o tom odbor komunikácie TTSK.



Počas uplynulého víkendu zaočkovali v kraji v štyroch otvorených centrách zhruba tisícku ľudí, spolu od začiatku očkovania vo februári 2021 je to už viac ako 268.000 ľudí.



Vo VOC na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch budú podávať záujemcom od 12 rokov vakcínu spoločnosti Pfizer/BioNTech v čase od 8.00 do 14.00 h. V uvedenom čase sa môžu dostaviť do VOC aj ľudia na podanie druhej dávky vakcín Pfizer/BioNTech, ktorí sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa potvrdením o prvom očkovaní.



V obchodnom centre v Trnave bude záujemcom od 18 rokov v čase od 10.00 do 17.00 h k dispozícii jednodávková vakcína od spoločnosti Johnson & Johnson.



Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj na podanie druhej dávky vakcíny.



Informácie o očkovaní a mapy očkovacích centier TTSK sú dostupné na https://zdravazupa.sk/korona/#ockovanie.