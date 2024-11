Cez víkend jazdili v Bratislavskom kraji viacerí opití vodiči

Bratislava 18. novembra (TASR) - Polícia zaznamenala v Bratislavskom kraji počas uplynulého víkendu viacero prípadov vodičov jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Jeden napríklad spôsobil nehodu, pre ktorú museli uzavrieť jeden jazdný pruh v bratislavskom tuneli Sitina. Druhý zase nerešpektoval semafor a prešiel na červenú. V prípade preukázania viny im obom hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.



"Najnezodpovednejším bol 51-ročný Vasyľ K., štátny príslušník Ukrajiny, ktorému už bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie viedol Vasyľ motorové vozidlo zn. Nissan Primera v sobotu (16. 11.) krátko pred 17.28 h v tuneli Sitina. Jazdu však neprispôsobil svojim schopnostiam a pri preraďovaní sa z ľavého jazdného pruhu do pravého narazil do jazdnej súpravy - ťahača s návesom značky DAF," opísal hovorca. Dychovou skúškou mu namerali 2,42 promile alkoholu.



Druhý vodič, 53-ročný Ukrajinec Mikhail O., nerešpektoval na križovatke neďaleko Slovnaftskej ulice svetelný signál stoj a prešiel cez križovatku na červenú. Dychovou skúškou mu namerali hodnotu 1,71 promile.



Polícia oboch umiestnila do cely policajného zaistenia.



"Opäť vám pripomíname, že jazdou pod vplyvom alkoholu zbytočne riskujete a ohrozujete nielen ostatných účastníkov cestnej premávky a seba, ale môžete spôsobiť aj majetkové škody, ku ktorým by nemuselo vôbec dôjsť. Preto ešte raz - v žiadnom prípade nejazdite pod vplyvom alkoholu," apeluje polícia.