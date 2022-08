TRAGICKÝ VÍKEND: Na cestách BBSK pri ňom vyhasli dva ľudské životy

Banská Bystrica 15. augusta (TASR) – Za čierny víkend na cestách označili ten uplynulý policajti v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Zaznamenali viacero vážnych dopravných nehôd, pri dvoch vyhasol ľudský život.



"V piatok (12. 8.) podvečer policajtov privolali k dopravnej nehode na hlavnom cestnom ťahu medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou, kde 67-ročný vodič mal z doposiaľ presne nezistenej príčiny prejsť do protismernej časti vozovky. Narazil do protiidúceho kamióna. Zraneniam na mieste podľahol," informovala v pondelok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"V nedeľu (14. 8.) došlo k dopravnej nehode na ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom, kde 72-ročná vodička, jazdiaca smerom na Brezno mala z doposiaľ nezistenej príčiny prejsť do protismernej časti vozovky a čelne sa zraziť s prichádzajúcim autom. V ňom sa v čase kolízie nachádzali 40-ročný vodič a päťročné dieťa. To okamžite previezli do banskobystrickej nemocnice. Podľa prvotného vyjadrenia záchranárov neutrpelo vážnejšie zranenia. Vodič zraneniam na mieste nehody podľahol," uvádza polícia.



Ani pondelok sa neobišiel bez nehôd. Na štátnej ceste I/59 na Motyčkách pod Donovalmi havarovali dve osobné motorové vozidlá, zranili sa traja ľudia. Zasahovali tam siedmi hasiči s dvomi kusmi techniky, ktorí zabezpečili havarované vozidlá proti vzniku požiaru a úniku prevádzkových kvapalín. TASR o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici.