Cez víkend na takmer 30 hodín uzavrú cestu I/18 pri Strečne

Žilina 9. augusta (TASR) - Prvá etapa dopravných obmedzení na ceste I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou súvisiacich so sanáciou svahu nad kritickým úsekom cesty pokračuje cez víkend prvou zo siedmich naplánovaných úplných uzáver komunikácie. Prejazd Strečnianskou úžinou uzavrú v sobotu 10. augusta o 14.00 h a opätovne ho sprejazdnia v nedeľu 11. augusta o 19.00 h.



V sobotu od 7.00 do 14.00 h bude doprava na zhruba kilometrovom úseku obmedzená do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou. "Úplná uzávera cesty I/18 pri Strečne sa začne o 14.00 h a bude trvať do 19.00 h v nedeľu. Obmedzenie dopravy na jeden jazdný pruh sa začne opäť v pondelok 12. augusta o 7.00 h," priblížila vedúca odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Miroslava Staníková.



Vodiči nákladných vozidiel tranzitujúcich smerom na východ Slovenska budú na uzáveru upozorňovaní už pri Trnave tak, aby z diaľnice D1 smerovali po rýchlostnej ceste R1 na Zvolen a ďalej cez Donovaly do Ružomberka. Zo Žiliny je k dispozícii aj obchádzka po ceste I/64 cez Rajeckú dolinu a horský priechod Fačkov a Nitrianske Pravno do Martina. Osobné autá budú najčastejšie využívať obchádzkovú trasu po ceste II/583 cez Terchovú.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra. Ďalšie úplné uzávery úseku cesty I/18 sú naplánované na 17. - 18. augusta, 24. - 25. augusta, 7. - 8. septembra, 14. - 15. septembra, 21. - 22. septembra a 28. - 29. septembra.