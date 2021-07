Cez víkend sa bude dať v Trnavskom kraji zaočkovať bez registrácie

Trnava 29. júla (TASR) - V sobotu 31. júla bude Trnavský samosprávny kraj (TTSK) premiérovo očkovať proti ochoreniu COVID-19 aj v obchodných centrách v Galante a Hlohovci. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



V obchodných centrách sa bude očkovať od 10.00 do 17.00 h a bude v nich podávaná jednodávková vakcína Janssen z portfólia Johnson & Johnson.



Okrem toho sa budú môcť záujemcovia nechať zaočkovať v troch veľkokapacitných očkovacích centrách samosprávneho kraja počas najbližšieho víkendu. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Skalici budú prítomní aj pediatri a príležitosť nechať sa zaočkovať dostanú aj záujemcovia vo veku od 12 rokov.



Na očkovanie sa môžu dostaviť aj ľudia na podanie druhej dávky vakcín Pfizer/BioNTech alebo Moderna, ktorí sú viac ako štyri týždne po prvom očkovaní a preukážu sa o ňom potvrdením. "Je potrebné si priniesť so sebou platný doklad totožnosti, preukaz poistenca a vyplnené dotazníky. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu, a to aj na podanie druhej dávky vakcíny," uviedlo komunikačné oddelenie kraja.



Informácie o očkovaní aj mapy očkovacích centier sú dostupné na webovej stránke zdravazupa.sk/korona/#ockovanie.