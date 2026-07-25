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Cez víkend sa na Hrebienku opäť koná podujatie Medvedie dni

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Lanovka zo Štrbského Plesa na Solisko začala letnú prevádzku pre peších turistov počas tohto víkendu (2.-3.mája). V prevádzke je zatiaľ počas májových víkendov vrátane štátnych sviatkov 1. až 3. mája a 8. až 10. mája. Lanovka z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso a lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok je od začiatku v dennej prevádzke. Na snímke pohľad zo sedačky lanovky zo Štrbského Plesa na Solisko, vľavo v závere Mlynickej doliny sa týči Štrbský štít, doprava sa tiahne Hrebeň Bášt. Štrbské Pleso, 3. mája 2020 Foto: TASR – Milan Kapusta

Organizátori pripravili pre návštevníkov interaktívnu lesnú výpravu.

Autor TASR
Vysoké Tatry 25. júla (TASR) - Tradičné podujatie Medvedie dni, ktoré sa koná v sobotu a nedeľu (26. 7.) od 9.00 do 16.00 h na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, prináša rodinám s deťmi aktivity v rámci tohtoročnej témy Tajomstvo strateného svetla. Organizátori pripravili pre návštevníkov interaktívnu lesnú výpravu. TASR o tom informoval manažér komunikácie a PR Tatry Mountain Resorts Marián Galajda.

Úlohou detských strážcov bude absolvovať jednotlivé zastávky a splniť úlohy, ktoré ich na nich budú čakať. Na každom z desiatich súťažných stanovíšť získajú pečiatku do hracej brožúry a naučia sa niečo nové o prírode, zvieratách a živote v Tatrách,“ uviedol s tým, že po absolvovaní všetkých stanovíšť čaká deti odmena.

Príbeh podľa neho prepája divadlo, pohyb, hudbu, zmyslové objavovanie a atmosféru jednotlivých zastávok, ktoré spoločne vytvárajú živý zážitkový svet Zeleného Kráľovstva.

Podľa Galajdu sa môžu návštevníci okrem vzdelávacej hry zúčastniť na divadelných predstaveniach, zapojiť sa do interaktívnych hier, ilúzií či vyskúšať si medvedie lezenie.

Aj tento rok platí tradícia, že každé dieťa, ktoré si so sebou prinesie plyšového medvedíka, získa malý darček,“ dodal Galajda.

Na Hrebienok môžu návštevníci vyjsť pešo po turistickom chodníku či lanovkou zo Starého Smokovca, ktorá premáva od 7.00 do 19.00 h.
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