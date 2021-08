Cez víkend sa otvoria pezinské vínne pivnice i dvory

Bratislava 25. augusta (TASR) – Milovníci vína by si mali prísť cez víkend opäť na svoje, v sobotu (28. 8.) by sa pre nich mali otvoriť vínne pivnice a dvory v Pezinku. Do 13. ročníka letného festivalu sa tento rok prihlásilo doteraz 17 vinárstiev. Na webovej stránke o tom informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) i Malokarpatská vínna cesta, ktorej je Pezinok súčasťou.



"Hlavnou myšlienkou festivalu je predstaviť výborné pezinské vína a posilniť vzťah spotrebiteľov s malými lokálnymi vinárstvami. Návštevou podujatia podporíte rozvoj vinárstva a vinohradníctva v Malokarpatsku," približujú organizátori, ktorí zároveň upozorňujú, že podujatie podlieha zmenám na základe platnej legislatívy a uskutoční sa za dodržania protipandemických opatrení.



Malokarpatská vínna cesta spája najpozoruhodnejšie body regiónu a ponúka ochutnávky miestnych vín a špecialít, návštevy vínnych pivníc, vinoték a múzeí. Prvé písomné správy o vinohradníctve v Malokarpatskom regióne pochádzajú z 13. storočia, v Pezinku z roku 1295. Z tohto obdobia sú aj prvé správy o oberačkových slávnostiach.



Na svoje by si zasa v septembri mohli prísť milovníci dobrého jedla, ktorých Cech husacinárov pozýva 5. septembra na Deň otvorených dverí v Slovenskom Grobe (okres Pezinok). Návštevníkov budú čakať upečené husi, pečienka či grobské lokše pripravené podľa prastarých receptov. "Všetky cesty vedú do Ríma, ale my vieme, že tie husie vedú k 100-ročnej tradícii pečenia husí do Slovenského Grobu, kam chodia dlhé roky gurmáni nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta," pozývajú organizátori.



Grobská tradícia sa začala tým, že v piatok domáce gazdinky upiekli hus a v krojoch ju ponúkali okoloidúcim priamo zo svojich dvorov. Návštevníci sa dobre najedli, odniesli si pekné spomienky a odovzdali dobré odporúčanie.