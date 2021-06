Cez víkend sa začne letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské

Zvolen 3. júna (TASR) - Vo Zvolene sa cez víkend začne medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské. „Ako prvý živý divadelný festival od decembrového zatvorenia divadiel naplní umením nielen zámocké nádvorie, ale aj ulice mesta,“ informovala TASR dramaturgička Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene Uršuľa Turčanová s tým, že festival bude prebiehať od 4. do 20. júna.



„Každý hrací festivalový deň sa bude niesť v duchu jednej hlavnej témy a jej variácie prinesú obyvateľom aj návštevníkom Zvolena,“ spomenula a doplnila, že do Zvolena pricestujú divadelné mená a inscenácie zo Slovenska i Čiech. „O hlavný večerný program prejavili diváci veľký záujem. Pri aktuálne povolenej polovičnej kapacite hľadiska bola väčšina predstavení vypredaná doslova v priebehu niekoľkých hodín či dní. Veľký záujem zaznamenala aj domáca inscenácia Čepiec, ktorá spolu s otváracím ceremoniálom odštartuje v piatok 4. júna 47. ročník festivalu,“ zhrnula a pripomenula, že miesto v sprievodnom programe bude mať aj koncert divadelnej kapely DJGT na veľkom pódiu pri fontáne na Námestí SNP. Zaznejú na ňom piesne z rozmanitých inscenácií.



Všetky informácie aj aktuálne oznamy nájdu záujemcovia na festivalovej stránke www.zhz.sk, ako aj na stránke Zámocké hry zvolenské na sociálnej sieti. Organizátorom 47. ročníka festivalu je DJGT v spolupráci so Slovenskou národnou galériou Bratislava – Zámok Zvolen.



Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské je najstarším divadelným festivalom na Slovensku. Uskutočňuje sa pravidelne každý rok v júni. Počas svojej existencie sa festival stal neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen. Hry sú prepojením na historický kolorit zámku, ktorého nádvorie má večer pod nočnou oblohou svoju atmosféru.