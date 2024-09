Cez víkend uzavrú cestu I/18 pri Strečne, lietať tam bude vrtuľník

Žilina 5. septembra (TASR) - Druhá etapa dopravných obmedzení na ceste medzi Strečnom a Dubnou Skalou súvisiacich so sanáciou svahu nad kritickým úsekom cesty sa začne cez víkend. Prejazd Strečnianskou úžinou uzavrú v sobotu 7. septembra o 7.00 h a opätovne ho sprejazdnia v nedeľu 8. septembra o 19.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová.



Aktuálne je premávka pod Strečnom bez dopravných obmedzení a jazdí sa obojsmerne v zúžených jazdných pruhoch. "Náročný a nebezpečný charakter prác, ktoré sa budú vykonávať, vyžaduje počas víkendu úplnú výluku dopravy. Je naplánovaných päť vzletov vrtuľníka, ktorý bude na stavbu prevážať ťažký a objemný stavebný materiál na budovanie dynamických bariér a záchranných sietí," priblížila Lukáčová.



Doplnila, že od pondelka 9. septembra až do 27. septembra bude počas pracovných dní premávka vedená v jednom jazdnom pruhu a striedavo riadená semaformi. "V stredu 11. septembra podľa stavu a charakteru prác krízový štáb Okresného úradu Žilina rozhodne o ďalších víkendových uzáverách cesty, ktoré boli v pôvodnom harmonograme plánované," dodala hovorkyňa SSC.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.