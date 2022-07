Cez virtuálny let bude možné obdivovať regióny po toku rieky Hron

Banská Bystrica 29. júla (TASR) – Pomocou virtuálneho letu môžu ľudia obdivovať slovenské regióny po toku rieky Hron od jeho prameňa až po ústie. Sú za ním vydavatelia leteckých kníh, ktorí pracujú na tomto originálnom projekte so špeciálnou kamerou pripevnenou na trupe lietadla. TASR o tom v piatok informovala mediálna manažérka spoločnosti CBS, VKÚ Harmanec v okrese Banská Bystrica Andrea Farkašová.



Podľa nej záujemcovia môžu zažiť od prameňa rieky v Horehronskom podolí až po jeho ústie pri obci Kamenica nad Hronom skutočný príbeh druhej najdlhšej rieky na Slovensku.



Nadšenci lietania a vydavateľský tím leteckých fotopublikácií vytvára špeciálne 360-stupňové videomapy rôznych slovenských regiónov či miest. Medzi tie najobľúbenejšie patrí Biela Orava, Vysoké Tatry, Malá Fatra, Demänovská dolina, Komárno či Stará Ľubovňa. V týchto dňoch však pracuje na výnimočnej videomape, ktorá predstaví rieku Hron.



"Po projektoch 360-stupňových videomáp, ktoré slúžia na propagáciu regiónov Slovenska, sme sa rozhodli urobiť netypickú videomapu prostredníctvom preletu ponad tok rieky Hron," uviedol autor projektu, pilot a fotograf Milan Paprčka.



Najpokročilejšia technológia spropaguje nielen jeden slovenský región, ale až tri. Prelet ponad Horehronie, Dolné Pohronie či Podunajsko umožní virtuálny let komukoľvek. Treba len prístup na internet, počítač alebo smartfón.



"Aby si divák mohol naplno užiť let s pocitom, akoby sedel priamo v lietadle, 360-stupňová videomapa umožňuje pohľad do akejkoľvek strany. Pre dokonalý zážitok bude k dispozícii kartografický popis krajiny, ktorý uľahčí orientáciu a predstavu, čo práve sledovateľ vidí pred sebou alebo pod krídlom lietadla. Prelet ponad Hron bude so sprievodným komentárom, ktorý rozpráva skutočný príbeh rieky," doplnil Paprčka. Pridajú aj anglické titulky.



Podľa Farkašovej vďaka interaktivite a netradičnej forme prezentácie podporí videomapa domáci cestovný ruch. Jej súčasťou budú príbehy obcí a miest, ktoré dotvárajú celkový ráz krajiny pozdĺž toku Hrona. V okolí sa nachádza množstvo kultúrnych či prírodných zaujímavostí, vzdelávacích inštitúcií či zariadení cestovného ruchu.