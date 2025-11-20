< sekcia Regióny
Cez zimu sa môžu bezdomovci v Banskej Bystrici uchýliť do nocľahárne
Pred pár rokmi vytvorila radnica a SČK leták s názvom Nenechajme ich zamrznúť.
Autor TASR
Banská Bystrica 20. novembra (TASR) - Počas mrazivej zimy môžu bezdomovci v Banskej Bystrici využiť služby nocľahárne Večierka a ohrevne, ktoré sa nachádzajú v objektoch mesta na ulici Pod Urpínom v zriaďovateľskej pôsobnosti banskobystrického územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK). Hoci ich kapacity dlhodobo postačujú, mesto je tak ako vlani pripravené sprístupniť v prípade potreby aj priestory v bývalej základnej škole na Magurskej ulici. TASR o tom vo štvrtok informovala Barbara Károlyová z kancelárie primátora.
„V nocľahárni a ohrevni je ľuďom bez domova poskytnuté prenocovanie s prístupom k sociálnym zariadeniam a možnosťami prípravy stravy a hygieny. Využívať ich môžu len tie osoby, ktoré vedia dodržiavať pravidlá a nevykazujú konfliktné či agresívne správanie. Svoje služby ponúka tiež Diecézna charita Banská Bystrica, ktorá im celoročne poskytuje aj hygienickú očistu a stravu v Dome pre núdznych na Tajovského ulici,“ uviedla Károlyová.
Podľa údajov z oddelenia krízovej a sociálnej intervencie magistrátu v meste pod Urpínom evidujú približne 53 osôb, ktoré nevyužívajú siete zariadení určené pre nich. Nachádzajú sa v otvorenom prostredí alebo tam, kde je to pre nich dostupné bez pravidiel a aktivizácie. Zvyšných okolo 250 bezdomovcov využíva zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie.
„Ak príslušníci mestskej polície na základe vlastných obhliadok v teréne alebo podnetov od obyvateľov nájdu osobu v ohrození, stotožnia ju a oboznámia, kde môže prečkať zimu. V prípade, že bude vystavená zlému počasiu, nebude si vyžadovať hospitalizáciu v nemocnici a bude súhlasiť s prevozom do ohrevne, aj tento rok mesto spolupracuje so zdravotnou dopravnou službou, ktorá prevoz zabezpečí,“ doplnila Károlyová.
Pred pár rokmi vytvorila radnica a SČK leták s názvom Nenechajme ich zamrznúť. Verejnosť sa z neho dozvie všetky potrebné informácie, ako môže pomôcť bezdomovcom. Je dostupný aj na mestskom webe.
„V nocľahárni a ohrevni je ľuďom bez domova poskytnuté prenocovanie s prístupom k sociálnym zariadeniam a možnosťami prípravy stravy a hygieny. Využívať ich môžu len tie osoby, ktoré vedia dodržiavať pravidlá a nevykazujú konfliktné či agresívne správanie. Svoje služby ponúka tiež Diecézna charita Banská Bystrica, ktorá im celoročne poskytuje aj hygienickú očistu a stravu v Dome pre núdznych na Tajovského ulici,“ uviedla Károlyová.
Podľa údajov z oddelenia krízovej a sociálnej intervencie magistrátu v meste pod Urpínom evidujú približne 53 osôb, ktoré nevyužívajú siete zariadení určené pre nich. Nachádzajú sa v otvorenom prostredí alebo tam, kde je to pre nich dostupné bez pravidiel a aktivizácie. Zvyšných okolo 250 bezdomovcov využíva zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie.
„Ak príslušníci mestskej polície na základe vlastných obhliadok v teréne alebo podnetov od obyvateľov nájdu osobu v ohrození, stotožnia ju a oboznámia, kde môže prečkať zimu. V prípade, že bude vystavená zlému počasiu, nebude si vyžadovať hospitalizáciu v nemocnici a bude súhlasiť s prevozom do ohrevne, aj tento rok mesto spolupracuje so zdravotnou dopravnou službou, ktorá prevoz zabezpečí,“ doplnila Károlyová.
Pred pár rokmi vytvorila radnica a SČK leták s názvom Nenechajme ich zamrznúť. Verejnosť sa z neho dozvie všetky potrebné informácie, ako môže pomôcť bezdomovcom. Je dostupný aj na mestskom webe.