Cezhraničná linka 901 ponúka opäť rozšírenú prepravu bicyklov
Cyklonosiče doplnia celoročnú ponuku prepravy bicyklov v interiéri autobusov. Cestujúci ich môžu využiť na všetkých spojoch, teda aj v čase dopravnej špičky. Odvezú päť bicyklov.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Cezhraničná linka 901, premávajúca medzi Bratislavskou a rakúskym Hainburgom, ponúka od soboty opäť rozšírenú prepravu bicyklov. Autobusy s novými cyklonosičmi budú k dispozícii do 25. októbra. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.
Cyklonosiče doplnia celoročnú ponuku prepravy bicyklov v interiéri autobusov. Cestujúci ich môžu využiť na všetkých spojoch, teda aj v čase dopravnej špičky. Odvezú päť bicyklov. Bicykel je možné naložiť si na zastávkach Most SNP a Hainburg/Donau, Pfaffenbergweg.
Preprava bicyklov v autobuse je možná len počas víkendov a štátnych sviatkov bez časového obmedzenia (v prípade miesta v autobuse) a v pracovných dňoch od 9.00 do 13.00 h a od 18.00 do 6.00 h. Preprava bicykla (aj inej batožiny alebo psa) je na tejto linke bezplatná, potrebné je však informovať vodiča autobusu.
Cyklonosiče doplnia celoročnú ponuku prepravy bicyklov v interiéri autobusov. Cestujúci ich môžu využiť na všetkých spojoch, teda aj v čase dopravnej špičky. Odvezú päť bicyklov. Bicykel je možné naložiť si na zastávkach Most SNP a Hainburg/Donau, Pfaffenbergweg.
Preprava bicyklov v autobuse je možná len počas víkendov a štátnych sviatkov bez časového obmedzenia (v prípade miesta v autobuse) a v pracovných dňoch od 9.00 do 13.00 h a od 18.00 do 6.00 h. Preprava bicykla (aj inej batožiny alebo psa) je na tejto linke bezplatná, potrebné je však informovať vodiča autobusu.