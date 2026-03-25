Cezhraničná linka 901 ponúkne opäť rozšírenú prepravu bicyklov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann

Cyklonosiče môžu cestujúci využiť na všetkých spojoch, teda aj v čase dopravnej špičky.

Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Cezhraničná linka 901, premávajúca medzi Bratislavskou a rakúskym Hainburgom, ponúkne od 28. marca opäť rozšírenú prepravu bicyklov. Autobusy s novými cyklonosičmi budú k dispozícii do 25. októbra. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.

„Cyklonosiče doplnia celoročnú ponuku prepravy bicyklov v interiéri autobusov,“ poznamenala Vozárová.

Cyklonosiče môžu cestujúci využiť na všetkých spojoch, teda aj v čase dopravnej špičky. Cyklonosiče odvezú päť bicyklov. Bicykel je možné naložiť si na Most SNP a Hainburg/Donau, Pfaffenbergweg.

Preprava bicyklov v autobuse je možná len počas víkendov a štátnych sviatkov bez časového obmedzenia (v prípade miesta v autobuse) a v pracovných dňoch od 9.00 do 13.00 h a od 18.00 do 6.00 h. Preprava bicykla (aj inej batožiny alebo psa) je na tejto linke bezplatná, potrebné je však informovať vodiča autobusu.
