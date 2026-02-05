< sekcia Regióny
Cezhraničná spolupráca posilní v Martine pomoc v krízových situáciách
Autor TASR
Martin 5. februára (TASR) - Vzdelávacie a záchranárske aktivity pre deti, mládež aj hasičov prináša nové cezhraničné partnerstvo mesta Martin s poľským okresným mestom Myšlenice. Informovala o tom martinská hovorkyňa Zuzana Jenigár.
Obe samosprávy budú spolupracovať v rámci projektu Spoločne na pomoc, schváleného v programe Interreg Poľsko - Slovenská republika 2021 - 2027. „Chceme, aby naši obyvatelia, deti aj záchranári boli pripravení konať v krízových situáciách. Tento projekt spája skúsenosti, know-how a ľudí z oboch strán hranice a vytvára spoluprácu, ktorá môže rozhodovať o záchrane životov,“ uviedol primátor mesta Martin Ján Danko.
Projekt Spoločne na pomoc sa zameriava na spoločné školenia prvej pomoci, cezhraničné súťaže mládeže, hasičské cvičenia a špecializovaný výcvik v reálnych podmienkach. Súčasťou projektu je aj nákup moderného vybavenia vrátane automatických externých defibrilátorov, ktoré budú umiestnené pri Základnej škole P. Mudroňa a Mestskom úrade v Martine a budú dostupné širokej verejnosti.
„Celkový rozpočet spoločného projektu predstavuje 83.268 eur, pričom mestu Martin bol schválený rozpočet 32.563 eur. Až 92 percent oprávnených výdavkov bude mestu refundovaných z európskych a štátnych zdrojov, povinné spolufinancovanie mesta tvorí len osem percent,“ doplnila Jenigár.
