Cezhraničná spolupráca posilnila pripravenosť regiónu, tvrdí Čadca
Autor TASR
Čadca 17. marca (TASR) - Šesť partnerov zo slovensko-poľského pohraničného územia sa zapojilo do medzinárodného projektu Zlepšenie spolupráce v oblasti krízového riadenia poľských a slovenských záchranných zložiek. Ako informovala čadčianska radnica na svojej webovej stránke, projekt financovaný z programu Interreg Poľsko - Slovensko prebiehal od januára 2024 a vrcholí v týchto dňoch.
Na projekte spolupracovali popri meste Čadca aj samosprávy Krásna nad Kysucou, Oščadnice, Skalitého a poľských obcí Milówka a Rajcza. „Hlavným cieľom projektu bolo posilniť cezhraničnú spoluprácu záchranných zložiek a zvýšiť pripravenosť regiónu na mimoriadne udalosti, ktoré sú čoraz častejšie aj v dôsledku prebiehajúcej klimatickej zmeny,“ priblížila radnica.
Jedným z najvýznamnejších výsledkov projektu je vybudovanie spoločného záchranného varovného systému, ktorý umožňuje rýchle zvolanie zásahových jednotiek v pohraničnom území. Vďaka kompatibilnej technológii môžu dobrovoľní hasiči zo Slovenska aj Poľska operatívne reagovať na vzniknuté situácie a v prípade potreby si navzájom poskytnúť pomoc.
„Projekt zároveň umožnil modernizáciu technického vybavenia dobrovoľných hasičských zborov v partnerských mestách a obciach. V rámci projektu boli obstarané vozidlá, technické vybavenie a zásahová výstroj, ktoré posilňujú pripravenosť jednotiek pri zásahoch počas požiarov, povodní, víchric či ďalších mimoriadnych udalostí,“ dodala radnica.
Dôležitou súčasťou projektu boli aj spoločné podujatia, ktoré posilnili spoluprácu medzi slovenskými a poľskými hasičskými zbormi. Na základných školách v partnerských mestách a obciach sa uskutočnili vzdelávacie aktivity pre žiakov, ktoré boli zamerané na bezpečné správanie v krízových situáciách.
