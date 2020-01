Cezhraničný projekt Castle to Castle má zvýšiť atraktivitu regiónu

Veľká Ida 29. januára (TASR) – Rekonštrukcia historických pamiatok, vytvorenie interaktívnych výstavných priestorov, ako aj rozvoj cyklistickej infraštruktúry je cieľom projektu cezhraničnej spolupráce Castle to Castle. Prispieť má k zvýšeniu návštevnosti regiónu a k zlepšeniu hospodárskeho potenciálu. Celkový rozpočet na aktivity v maďarskej obci Regéc a v slovenskej Strede nad Bodrogom, Veľkej Ide a Veľkom Kamenci je viac ako 2,7 milióna eur.



Kým v Regéci obnovujú časť hradného paláca, v Strede nad Bodrogom v okrese Trebišov rekonštruujú kaštieľ. Vo Veľkej Ide v okrese Košice-okolie obnovili oplotenie okolo kaštieľa a jeho parku. Vzniknúť majú aj interaktívne výstavné priestory. V každej partnerskej obci pribudne drobná cykloinfraštruktúra.



Projektová časť vo Veľkej ide je rozpočtovaná na necelých 481.000 eur, väčšinu tvoria eurofondy. Financie zo štátneho rozpočtu predstavujú okolo 48.000 eur a zvyšných päť percent tvorí spolufinancovanie obce.



Dĺžka nového oplotenia vo Veľkej Ide je 1020 metrov a použili naň 40 ton oceľovej konštrukcie. Ako na stredajšej tlačovej konferencii povedal starosta obce Peter Nagy, podarilo sa obmedziť nočný ruch v parku a s tým aj súvisiaci vandalizmus. Keďže do areálu vytvorili štyri vstupné brány, návštevníci nechodia mimo chodníkov. „Park máme kompletne oplotený, čo bol náš dlhodobý sen. Keď tu žili šľachtici, bol oplotený. Počas vojny emigrovali a miestni občania to rozobrali,“ povedal s tým, že v budúcnosti plánujú zaviesť aj otváracie hodiny parku.



Čo sa týka múzejnej časti, počet pôvodne plánovaných miestností na tento účel zvýšili na štyri. „Predpokladaná hodnota je 103.000 eur. Pôvodne na to malo ísť 30.000 eur, ale pri verejnom obstarávaní na oplotenie sa nám podarilo ušetriť takmer 70.000 eur,“ uviedol Nagy s tým, že výstavné priestory by sa mali priblížiť ich pôvodnej podobe a mali by zachytávať život pôvodných majiteľov kaštieľa, v ktorom sídli obecný úrad. „Malo by to fungovať automaticky – hodíte mincu, a potom sa to rozsvieti, začne hrať a ukazovať,“ dodal. Verejné obstarávanie na túto časť projektu je podľa jeho slov v štádiu prípravy.



Projekt má tiež prispieť k udržaniu miestnych komunít, posilneniu ich povedomia a lokálpatriotizmu, k poznaniu pohraničného regiónu či k rozšíreniu kultúrneho a ekologického turizmu. Ako povedal projektový manažér Pál Barta z Regionálnej rozvojovej agentúry Dolný Zemplín, dobrým príkladom je maďarský hrad Füzér, ktorého návštevnosť po rekonštrukcii vytvára zisk. „Na ten príklad sa začal rekonštruovať hrad Regéc. Chceli sme vytvoriť niečo lákavé aj u nás na Slovensku vo Veľkej Ide, kde je historický park a kaštieľ. Niektoré obce nemajú také vymoženosti,“ dodal.



Projekt je realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Začal sa v marci 2018 a ukončený má byť do 31. decembra.