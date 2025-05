Detva 21. mája (TASR) - Podpolianska Chalúpka dedka Večerníčka je na novom mieste, v súčasnosti však ešte nie je pre verejnosť otvorená. Pri potoku v areáli prírodného amfiteátra v Detve v nej podujatia pre návštevníkov začne počas leta organizovať detvianske Komunikačné Centrum. TASR o tom informovala jeho riaditeľka Elena Jankovičová.



Dodala, že atrakciu s orientačným číslom 22 presťahovali z detvianskych lazov spolu s jej zariadením. Podľa nej bude nová lokalita bližšia a dostupnejšia aj pre ľudí s obmedzeným pohybom, rodiny s kočíkmi i pre cyklistov. Zároveň ponúka aj viac miesta na parkovanie áut a hygienické zázemie.



V najbližších dňoch k nej pribudne aj tradičný gazdovský dom, ktorý má dĺžku približne jedenásť metrov. V ňom bude po novom priestor pre aktivity i hry a celý areál bude v duchu televíznych večerníčkov. „Pripravený máme program pre školské výlety, denné tábory alebo organizácie, ktoré pracujú s deťmi,“ objasnila. Pre záujemcov pribudnú rozprávkové knihy, ktoré budú známe aj pre skôr narodených návštevníkov. Okrem najmenších sú však vítané všetky generácie. „Chceme miesto, kde budú môcť spolu tráviť čas celé rodiny,“ zdôraznila. Priestor si budú môcť zároveň záujemcovia prenajať a pripraviť si svoj vlastný program.



Chalúpku so strechou zo slamy a aj gazdovský dom už na amfiteátri v minulosti vystavovali. Bolo to v roku 2019 počas letných folklórnych slávností v Detve. „Potom sme ich presťahovali na Skliarovo, pretože prezentovali tradičnú ľudovú architektúru Podpoľania a osadili sme ich do autentického prostredia,“ spomenula. Bolo to v rámci spolupráce neziskovej organizácie so súkromníkom, ktorý poskytol svoje miesto.



Ako ďalej uviedla, postupne však začal o ne rásť záujem a prichádzalo k nim mnoho turistov. Ich okolie tak už podľa nej veľkosťou nestačilo na to, čo všetko chcú poskytovať. „Potenciál chalúpok je správne využiť v prospech detí a verejnosti. Preto sme vymysleli takúto alternatívu,“ vysvetlila. Doplnila, že myšlienka sa páčila aj mestu Detva, ktoré dalo svoj pozemok a pomohlo aj so sťahovaním. Informácie o aktivitách nájdu záujemcovia na profile chalúpky na sociálnej sieti.