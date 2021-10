Charita na východe nájde nový domov ľuďom ohrozeným bezdomovectvom

Košice 18. októbra (TASR) – Arcidiecézna charita Košice (ACHK) spúšťa projekt s prvkami housing first s názvom Bývaj s charitou. Prostredníctvom neho v rámci Košického a Prešovského kraja sprostredkuje podnájom 14 jednotlivcom alebo rodinám ohrozeným bezdomovectvom. TASR o tom za ACHK informovala Silvia Hrabčáková s tým, že cieľom je pomôcť im získať stabilné a dostupné bývanie.



Ako uvádza, jedným z nástrojov riešenia bezdomovectva je trvalé bývanie. Stabilný domov podľa ACHK naštartuje zmenu životného štýlu. „Ľudia potrebujú uspokojiť základné životné potreby ako bezpečný domov, aby boli schopní úspešne pracovať, zodpovedne hospodáriť alebo zmierniť dosahy problémov duševného zdravia,“ povedal riaditeľ ACHK Cyril Korpesio.



Súčasťou projektu je viacčlenný projektový tím. Pozostáva zo sociálnych pracovníkov, pracovníkov pre bytové otázky, asistenta bývania a psychológa. Jednotlivcom i rodinám majú spoločne pomáhať získať a udržať si bývanie, zohľadňujúc ich individuálne potreby a preferencie. „Jednotlivci a rodiny by sa mali čo najskôr začleniť medzi ostatných obyvateľov. Dôležité je podporné sociálne prostredie. - opora klientov pri reštarte a zlepšení kvality života, motivácia na zmenu, zlepšenie vzťahov a posilnenie sebestačnosti,“ priblížila Jana Cárová z projektového tímu. Dodala, že je dôležité eliminovať hrozby sociálnej izolácie, ktorá by mohla ohroziť stabilitu bývania. Podľa jej slov budú s klientmi pracovať počas procesu integrácie. „V prípade potreby pracovníci pomôžu so zamestnaním, zapojením do zmysluplných aktivít alebo usmernení pri finančnom plánovaní,“ doplnila s tým, že podporné služby im pomôžu udržať si bývanie a vyhnúť sa hrozbe bezdomovectva.



ACHK je jednou z organizácií, ktorá bola s uvedeným projektom úspešná vo výzve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Realizuje ho vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.