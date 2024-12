Charita privážala v roku 2024 potravinovú pomoc na územie troch krajov

Trnava 30. decembra (TASR) - Tri dodávky Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) privážali počas roka 2024 potravinovú pomoc na územie troch krajov, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho. Spolu najazdili za núdznymi viac ako 22.000 kilometrov. Najdlhšiu cestu za ľuďmi v náročnej životnej situácii merali z Trnavy do obce Búč v okrese Komárno, ďalšiu napríklad do Starej Turej v okrese Nové Mesto nad Váhom. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TACH.



V roku 2024 prostredníctvom projektu Sieť pomoci TACH vydala viac ako šesť ton potravín a 400 kilogramov hygienických pomôcok a drogérie. "Podporili sme nimi takmer 200 pravidelných príjemcov," vysvetlil riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech. Podľa neho išlo najmä o seniorov, rodičov samoživiteľov a rodiny, ktoré prišli o príjem pre ochorenie či stratu zamestnania.



Charita poskytuje ľuďom v núdzi potravinovú pomoc s cieľom aspoň čiastočne odľahčiť ich rodinný rozpočet. "Peniaze si tak môžu ušetriť na iné, dôležité výdavky spojené napríklad so školou či s liečbou," priblížila koordinátorka projektu Sieť pomoci Anna Adamcová.



Sieť pomoci je len jedným z projektov Trnavskej arcidiecéznej charity, prostredníctvom ktorého pomáha ľuďom v núdzi trvanlivými potravinami a drogériou. Tieto potreby vydáva aj klientom ďalších služieb, rovnako prostredníctvom farských charít a prostredníctvom organizácií, s ktorými dlhodobo spolupracuje.