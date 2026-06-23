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Charita sa pripája k celoslovenskej zbierke školských pomôcok
Do zbierky sa môžu zapojiť všetci, ktorí chcú pomôcť konkrétnym deťom a rodinám.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) sa aj tento rok pripája k celoslovenskej zbierke školských pomôcok Slovenskej katolíckej charity, ktorá pomáha deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia nastúpiť do školy pripravené a s väčšou istotou. TASR o tom informovala PR manažérka BACH Eva Sládková.
Do zbierky sa môžu zapojiť všetci, ktorí chcú pomôcť konkrétnym deťom a rodinám. Darovať je možné nielen nové školské pomôcky, ale aj staršie, zachované a plne použiteľné veci, napríklad školské tašky, peračníky, písacie potreby, zošity, výtvarné pomôcky či ďalšie vybavenie, ktoré doma už neslúži, no inému dieťaťu môže výrazne pomôcť. Charita ich následne adresne rozdelí rodinám, s ktorými dlhodobo pracuje. Zbierka trvá do konca augusta a je možné podporiť ju aj finančne cez darujme.sk.
Výťažok z finančných darov putuje na štipendiá pre deti z rodín v núdzi. Tie pomáhajú uhradiť nielen školské potreby, ale aj školné, internáty, školské výlety, záujmové kurzy, hudobné nástroje či športové vybavenie.
„Niektoré deti potrebujú nové zošity, iné pomoc s internátom alebo športovým výstrojom. Snažíme sa reagovať na konkrétne potreby každého dieťaťa. Vďaka darcom môžu rozvíjať svoj talent a venovať sa tomu, čo ich baví, aj keď si to ich rodina momentálne nemôže dovoliť,“ uviedla Karolína Balazh zo Strediska krízovej pomoci a integrácie BACH.
Do zbierky sa môžu zapojiť všetci, ktorí chcú pomôcť konkrétnym deťom a rodinám. Darovať je možné nielen nové školské pomôcky, ale aj staršie, zachované a plne použiteľné veci, napríklad školské tašky, peračníky, písacie potreby, zošity, výtvarné pomôcky či ďalšie vybavenie, ktoré doma už neslúži, no inému dieťaťu môže výrazne pomôcť. Charita ich následne adresne rozdelí rodinám, s ktorými dlhodobo pracuje. Zbierka trvá do konca augusta a je možné podporiť ju aj finančne cez darujme.sk.
Výťažok z finančných darov putuje na štipendiá pre deti z rodín v núdzi. Tie pomáhajú uhradiť nielen školské potreby, ale aj školné, internáty, školské výlety, záujmové kurzy, hudobné nástroje či športové vybavenie.
„Niektoré deti potrebujú nové zošity, iné pomoc s internátom alebo športovým výstrojom. Snažíme sa reagovať na konkrétne potreby každého dieťaťa. Vďaka darcom môžu rozvíjať svoj talent a venovať sa tomu, čo ich baví, aj keď si to ich rodina momentálne nemôže dovoliť,“ uviedla Karolína Balazh zo Strediska krízovej pomoci a integrácie BACH.