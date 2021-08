Charita: Súčasťou Zbierky školských pomôcok je aj sociálne štipendium

Bratislava 10. augusta (TASR) - Verejnosť sa môže zapojiť do 12. ročníka Zbierky školských pomôcok, ktorej súčasťou je tento rok aj sociálne štipendium na podporu žiakov zo sociálne slabších rodín. TASR o tom informovala manažérka oddelenia komunikácie Slovenskej katolíckej charity (SKCH) Monika Molnárová. Upozornila, že príchod školského roka je náročný nielen pre žiakov, ale aj rodičov, ktorí nemajú dostatok peňazí na zabezpečenie všetkých potrieb.



Zachovalé a nové školské pomôcky je možné odovzdať v desiatkach zberných miest po celom Slovensku do 15. septembra. Aktuálny zoznam zberných miest je dostupný na webe www.charitapomaha.sk. Okrem štandardných pomôcok, čiže školských tašiek, farbičiek, peračníkov, prezuviek či zošitov, sú vítané notebooky a ďalšia elektronika potrebná pre dištančnú výučbu a získavanie počítačových zručností. Charita ich prerozdelí medzi školy a žiakov podľa ich potrieb.



Pre rodičov, ktorí sa trápia nedostatkom finančných prostriedkov, viacdetné, neúplné rodiny, rodiny s chorým členom a deti z detských domovov, je súčasťou zbierky školských pomôcok tento rok aj sociálne štipendium na podporu žiakov.



"Práve vzdelanie by malo byť cestou, ako vyrovnávať sociálne rozdiely. Nedovoľme, aby nedostatok financií v rodine predurčil budúcnosť detí. Pokiaľ rodičia nemajú prostriedky, ich budúcnosť máme v rukách my, spoločnosť," uviedol generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Erich Hulman.



Záštitu nad zbierkou školských pomôcok prevzal opätovne Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a primátor Matúš Vallo.