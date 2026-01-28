< sekcia Regióny
Charita v Košiciach mala v minulom roku oporu v 285 dobrovoľníkoch
Autor TASR
Košice 28. januára (TASR) - Rok 2025 bol pre Arcidiecéznu charitu Košice (ACHK) rokom výraznej dobrovoľníckej angažovanosti. Do jej aktivít sa zapojilo 285 dobrovoľníkov. Pomáhali v zariadeniach charity, miestnych spoločenstvách aj deťom vyrastajúcim v náročných životných podmienkach. Ako TASR informovala Silvia Hrabčáková z ACHK, dobrovoľníci zostávajú neoddeliteľnou súčasťou jej služieb a skúsenosti z vlaňajška sa premietajú aj do Roka dobrovoľníctva 2026.
V zariadeniach sociálnych a zdravotníckych služieb charity sa dobrovoľníci stali prirodzenou súčasťou každodenného života klientov. Viac ako 250 z nich sa zapájalo do voľnočasových a komunitných aktivít, sprevádzali seniorov, rodiny aj mladých ľudí a pomáhali vytvárať prostredie, v ktorom sa ľudia necítia len ako prijímatelia služieb.
Súčasťou ich pomoci boli tiež manuálne práce, podpora pri obnove priestorov zariadení a zapájanie sa do príležitostných zbierok. „Rozhovory, spoločné chvíle a drobné každodenné úkony mali často väčší význam než samotná praktická pomoc. Pre mnohých klientov zariadení, napríklad seniorov, boli návštevy dobrovoľníkov chvíľou, na ktorú sa tešili, a ktorá im prinášala pocit blízkosti a domova,“ priblížila Hrabčáková.
Dlhodobo rozvíjanou oblasťou dobrovoľníctva v rámci charity je doučovanie a mentoring detí, a to najmä v Krízovom centre pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi. Do sprevádzania sa zapojilo 22 dobrovoľníkov - mentorov, ktorí sa venovali 30 deťom individuálne. Pomoc zahŕňala podporu pri plnení školských povinností aj cielené doučovanie v predmetoch, v ktorých deti potrebovali posilniť svoje vedomosti.
Významnou etapou rozvoja dobrovoľníctva v minulom roku boli farské charity. Počas roka 2025 fungovalo sedem farských charít, v ktorých dnes aktívne pôsobí 33 dobrovoľníkov spolu s ďalšími zapojenými osobami. Pomoc smerovala priamo do miestnych spoločenstiev, pričom dobrovoľníci pomáhali jednotlivcom aj rodinám v konkrétnych životných situáciách. Ich služba zahŕňala napríklad praktickú pomoc, osobné sprevádzanie seniorov, zbierky potravín a základných potrieb, burzy šatstva a ďalšie komunitné iniciatívy.
„Často nejde o jednorazovú pomoc, ale o prítomnosť, rozhovor, duchovnú oporu či spoločnú modlitbu. Prichádzame najmä vtedy, keď sa človek cíti prehliadaný,“ dodala koordinátorka farských charít sestra Ulrika.
