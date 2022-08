Charita v Nitre aj tento rok zbiera školské potreby pre deti

Nitra 12. augusta (TASR) - Tradičná zbierka školských pomôcok, ktorú už po 13. raz vyhlásila Slovenská katolícka charita, bude tento rok rozšírená aj o technické vybavenie na online výučbu. V sídlach farských charít v Nitrianskom kraji potrvá do 15. septembra.



Pomoc pre deti zo sociálne slabších rodín je zameraná na zbieranie školských potrieb. "Okrem pasteliek, aktoviek a iných pomôcok je možné priniesť aj tablety a notebooky. Darcovia ich môžu priniesť do sídla Diecéznej charity v Nitre či farských charít v Nových Zámkoch, Štúrove a v Zlatých Moravciach," informovalo nitrianske biskupstvo.



Ako pripomenuli organizátori, vyzbierané školské potreby budú k dispozícii školákom zo sociálne slabých rodín. "Pomôžu aj deťom z Ukrajiny, ktoré pred vojnou vo svojej vlasti našli so svojimi matkami útočisko na Slovensku, no zostali bez dostatku prostriedkov. Podporiť zbierku možno aj finančne," uviedlo biskupstvo.