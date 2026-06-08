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Charitatívna aukcia v Trnave pomôže obnoviť Pamätník nenarodeným deťom

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pamätník slávnostne odhalili na trnavskom cintoríne v decembri 2022.

Autor TASR
Trnava 8. júna (TASR) - Charitatívna aukcia pomôže obnoviť Pamätník nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave, ktorý minulý rok poškodil požiar. Aukcia sa uskutoční 13. júna o 17.30 h v Dome hudby v Trnave. TASR o tom informovala Zuzana Bošnáková z občianskeho združenia Naše MesTTo.

„Pamätník vznikol z lásky a solidarity mnohých ľudí. Aj dnes veríme, že spoločnými silami dokážeme obnoviť miesto, ktoré má pre stovky rodín hlboký význam,“ doplnila Bošnáková. Dražiť sa budú diela a predmety venované známymi osobnosťami a umelcami. Ide o mená, ako Veronika Bahnová, Andrej Augustín, Ladislav Záborský, Karol Kállay, Daniel Hevier či Katarína Böhmová.

Pamätník slávnostne odhalili na trnavskom cintoríne v decembri 2022. Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Dieťa bolo zhotovené z priesvitného materiálu - symbolu večnosti. Odhadované náklady na jeho obnovu predstavujú približne 33.000 eur.
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