Charitatívna cyklojazda Parasport24 tour pomôže v Trenčianskom kraji

Trenčín 30. augusta (TASR) – Niekoľko tisíc eur odovzdá aj v tomto roku občianske združenie Parasport24, ľuďom v núdzi v rámci cyklistického podujatia Parasport24 tour. Pre pandemickú situáciu bude tento rok cyklistický pelotón, zložený z hendikepovaných športovcov a známych osobností, pomáhať iba v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK).



Ako informoval organizátor a šéf občianskeho združenia Miroslav Buľovský, charitatívne cyklojazdy v rámci 14. ročníka podujatia odštartujú v utorok (31. 8.) a potrvajú do 3. septembra. V tomto roku sa organizátori rozhodli skrátiť trasu a nemeniť ubytovacie zariadenie.



„Keďže sme pre pandémiu museli pripraviť opäť skrátenú verziu, cyklisti prejdú 150 kilometrov. Trasa povedie cez Trenčiansky kraj, keďže je to dlhodobo kraj, ktorý nám vychádza v ústrety vždy, keď to potrebujeme,“ uviedol Buľovský.



K pelotónu sa každoročne pripája množstvo známych osobností z rôznych oblastí verejného života – herci, speváci, hudobníci či moderátori. Tentoraz si zabicyklujú športovkyňa Danka Barteková, herečky Bibiana Ondrejková a Zuzana Vačková, herec Juraj Bača, moderátor Patrik Herman či speváci Martin Harich a Jakub Petraník.



„Určite sa stretneme s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc v danej obci, kde budeme stáť. Teším sa aj na stretnutia so žiakmi základných či stredných škôl, ktoré budú aktuálne začínať nový školský rok. Tým akcia spĺňa aj charakter osvety ľudí s hendikepom a zároveň charakter pomoci sociálne slabším rodinám. Podujatie nielen pomáha, ale aj inšpiruje. Sme veľmi radi, že sme motivovali aj mnohých ďalších, ktorí podobným spôsobom športujú,“ doplnil Buľovský.