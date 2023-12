Charitatívnu štedrú večeru v Banskej Štiavnici rozdajú aj tento rok

Banská Štiavnica 23. decembra (TASR) - Ani tento rok nebude na stoloch rodín v núdzi v Banskej Štiavnici chýbať štedrá večera. Postará sa o to Sociálny podnik v Banskej Štiavnici pod vedením Jána Terena, ktorý s podporou mesta Banská Štiavnica už tretíkrát organizuje charitatívne rozdávanie štedrej večere.



"Na Štedrý deň podporujeme ľudí, ktorí sú na to najviac odkázaní a to tým, že im dovezieme priamo do rodín večeru," uviedol pre TASR autor myšlienky Teren s tým, že tento rok pôjde o viac ako 50 ľudí.



Priblížil, že do tohto charitatívneho projektu sa Banskoštiavničania zapájajú niekoľkými spôsobmi. "Ktokoľvek môže prispieť surovinami na túto večeru, ale takisto môže dať tip na rodinu, ktorá je v núdzi a nemôže si štedrú večeru dovoliť. My si ho overíme a zanesieme mu ju na Štedrý deň," podotkol Teren.



Výzvu na obdarovávanie vždy zverejňujú vopred, tento rok ju umiestnili do miestnych kostolov i na internetovú stránku mesta. Hlavný zoznam obdarovaných však podľa Terena vždy dodá mestský úrad. Ďalší spôsob, ako sa môžu záujemcovia do projektu zapojiť, je pomôcť pri rozvoze jedla.



Podľa Terena sú medzi obdarovanými väčšinou rodiny v núdzi, nie je nič nezvyčajné, že na jednu adresu smeruje aj päť kusov vianočného menu. To je zostavené tradične, obsahuje oblátky, kapustnicu, šalát s rybou alebo mäsom.



Teren sa počas dňa stará nielen o bezproblémový chod tejto akcie, ale ako riaditeľ zariadenia pre seniorov sa snaží najkrajšie sviatky roka spríjemniť so svojou rodinou aj ľuďom v zariadení. "Keď toto všetko vykonáme, tak chodím poobede do zariadenia. Mám tam príhovor, sme tam s nimi, aby mali Štedrý deň čo najpestrejší," dodal Teren.