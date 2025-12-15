< sekcia Regióny
Charitatívny autobus v Prešove vyzbiera pomoc pre ľudí v núdzi
Zbierka prebehne prostredníctvom autobusu, ktorý bude v priebehu dňa pristavený na troch frekventovaných miestach v meste.
Autor TASR
Prešov 15. decembra (TASR) - V meste Prešov sa 18. decembra uskutoční predvianočná iniciatíva pod názvom Charitatívny autobus. Ide o zbierku trvanlivých potravín, hygienických potrieb a čistiacich prostriedkov pre ľudí v hmotnej núdzi. Projekt pripravili Dopravný podnik mesta Prešov a Gréckokatolícka charita Prešov. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Zbierka prebehne prostredníctvom autobusu, ktorý bude v priebehu dňa pristavený na troch frekventovaných miestach v meste. V čase od 10.00 do 11.00 h zastaví autobus na Hlavnej ulici pri zastávke Trojica, od 11.15 do 12.45 h na Sídlisku III a od 13.10 do 14.00 h na Sídlisku Sekčov.
Do autobusu môže verejnosť priniesť základné trvanlivé potraviny, ako múku, cukor, olej, ryžu, cestoviny, konzervy, čaje či mlieko, ako aj hygienické potreby a čistiace prostriedky. „Vyzbierané potraviny a drogéria následne poputujú ľuďom, pre ktorých znamenajú veľkú pomoc - jednotlivcom a rodinám v núdzi, ktoré trpia napríklad stratou živiteľa rodiny, ale aj seniorom či osamelým matkám s deťmi,“ dodala.
Získané darované veci poputujú aj napríklad do Domu sv. Jána Milostivého, Domu sv. Faustíny či Domova nádeje - centra pre deti a rodiny.
