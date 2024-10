VIDEO: Charitatívny bazár v Trnave podporí zdravotne postihnutých

Trnava 26. októbra (TASR) - V priestoroch nákupného centra pri historickom jadre Trnavy sa koná v sobotu siedmy ročník charitatívneho bazára piešťanskej Nadácie Axis. Výťažok z predaja poputuje na podporu detí a dospelých so zdravotným postihnutím, chronickými ochoreniami či špeciálnymi potrebami. TASR o tom informovala Jana Sabová z nadácie.



"Každá zakúpená položka a každý príspevok nám pomáhajú pokračovať v našej práci a rozširovať možnosti pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú," uviedla Sabová. Výťažok z predaja poputuje aj na podporu charitatívneho projektu Poradňa pre rizikové deti.







V priestoroch nákupného centra sú stánky s ručne pripravenými výrobkami, ako svietniky, hračky, dekorácie, bižutéria, detské oblečenie, obrazy, medovníky, košíky, čokoláda či domáce koláče alebo pagáče.



Produkty pripravujú rodiny, ktoré majú zdravotne znevýhodneného člena a ich najbližší, rodičia, súrodenci, ale aj dobrí kamaráti. Ich životné príbehy si môžu návštevníci prečítať pri každom predajnom stánku. V rámci sprievodného programu vystúpia tanečníci so Streetbeats Crew a speváčka Emma Llure.