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Charitatívny beh APPkA v Piešťanoch absolvovalo takmer 400 bežcov
Cieľom druhého ročníka bolo prekonať minuloročný počet účastníkov, a tým aj zvýšiť vyzbieranú sumu, ktorá pomôže viacerým rodinám, skonštatovala Súkupová.
Autor TASR
Piešťany 20. júna (TASR) - Takmer 400 bežcov podporilo v sobotu v Piešťanoch ľudí so zdravotným znevýhodnením. V rámci Charitatívneho APPkA behu absolvovali trať dlhú desať kilometrov. Celý výťažok zo štartovného bude použitý na podporu detí a dospelých so zdravotným znevýhodnením z Klubu Asociácie pomoci postihnutým (APPA) v Piešťanoch, ktorá je organizátorom podujatia. Financie sú určené na rehabilitácie, zdravotné a kompenzačné pomôcky či ďalšiu potrebnú starostlivosť, informovala za organizátorov Danica Súkupová.
Druhý ročník podujatia bol určený pre všetky vekové a výkonnostné kategórie vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. Okrem hlavného behu mali k dispozícii kategórie päťkilometrový beh pre radosť, disciplínu nordic walking, detský beh a symbolický 350-metrový beh zdravotne znevýhodnených v sprievode blízkej osoby.
Charitatívny beh APPkA mal svoju premiéru vlani, na štart sa postavilo 340 bežcov rôznych vekových i výkonnostných kategórií. Organizátorom sa podarilo vyzbierať 4792 eur. Zbierka prebieha formou 100 percent výšky štartovného, verejnej zbierky, kúpou merchu APPkA a darovaním dvoch percent Asociácii pomoci APPA.
Cieľom druhého ročníka bolo prekonať minuloročný počet účastníkov, a tým aj zvýšiť vyzbieranú sumu, ktorá pomôže viacerým rodinám, skonštatovala Súkupová.
Druhý ročník podujatia bol určený pre všetky vekové a výkonnostné kategórie vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. Okrem hlavného behu mali k dispozícii kategórie päťkilometrový beh pre radosť, disciplínu nordic walking, detský beh a symbolický 350-metrový beh zdravotne znevýhodnených v sprievode blízkej osoby.
Charitatívny beh APPkA mal svoju premiéru vlani, na štart sa postavilo 340 bežcov rôznych vekových i výkonnostných kategórií. Organizátorom sa podarilo vyzbierať 4792 eur. Zbierka prebieha formou 100 percent výšky štartovného, verejnej zbierky, kúpou merchu APPkA a darovaním dvoch percent Asociácii pomoci APPA.
Cieľom druhého ročníka bolo prekonať minuloročný počet účastníkov, a tým aj zvýšiť vyzbieranú sumu, ktorá pomôže viacerým rodinám, skonštatovala Súkupová.