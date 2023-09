Charitatívny beh zabezpečí stravu africkej škole na celý školský rok

Dolný Kubín 2. septembra (TASR) - Jedlo na celý školský rok pre 499 žiakov školy Naminjale v Malawi zabezpečí celoslovenský charitatívny beh organizácie Mary's Meals. Podľa organizátorky Alexandry Murínovej sa beh každoročne koná v dvoch verziách. Virtuálny môžu bežci odbehnúť po registrácii na webe a zaplatení štartového na ľubovoľnom mieste. Klasický beh sa v sobotu koná v Dolnom Kubíne.



Myšlienka charitatívneho behu je zabehať si a zároveň pomôcť deťom žijúcim v chudobe. "Štartovné 22 eur znamená životnú zmenu pre deti, ktorým chudoba a hlad bránia v prístupe k vzdelaniu. Práve to je suma, ktorá zabezpečí jednému dieťaťu jedlo v škole na celý školský rok. Tak sa dieťa nielen nasýti, ale najmä vzdeláva a má nádej dostať sa von z kruhu generačnej chudoby," uviedla organizátorka.



"Mnohí bežci sa nás pýtajú, ako je možné, že je to taká nízka suma. Je to z dôvodu zapojenia rodičov detí ako dobrovoľníkov pri dennodennom varení jedla v týchto komunitách. Taktiež pre to, že suroviny sa snažíme odoberať vždy lokálne v krajinách, kde pomáhame," vysvetlia Murínová.



Podotkla, že v Dolnom Kubíne sú v sobotu okrem 8,2 kilometra behu pripravené detské atrakcie a behy, guláš, foodtrucky s jedlom, koncert kapely S Hudbou Vesmírnou a lokálnej kapely AlterEgo.



Charitatívny beh Mary's Meals Charity Run sa organizuje na podporu projektu Mary's Meals. Ten poskytuje jedlo v školách už viac ako 2,4 milióna detí, žijúcim v extrémnej chudobe v 18 krajinách sveta. Sto percent zo štartovného putuje na verejnú zbierku, určenú na financovanie školského stravovacieho programu, uzavrela Murínová.