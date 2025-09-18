Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Charitatívny futbalový turnaj opäť búral predsudky a spájal komunity

Na snímke charitatívny futbalový turnaj Odkopnime predsudky – futbal spája v športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach 18. septembra 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Na úvod už 16. ročníka proti sebe nastúpili v priateľskom exhibičnom zápase bývalí prvoligoví košickí futbalisti s obyvateľmi Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach.

Autor TASR
Košice 18. Septembra (TASR) - Tradičný charitatívny futbalový turnaj Odkopnime predsudky - futbal spája sa vo štvrtok konal v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach. Jeho cieľom bolo nielen športové súperenie, ale najmä búranie predsudkov a spájanie komunít, ktoré sa v bežnom živote stretávajú len zriedkavo. TASR o tom z Arcidiecéznej charity Košice (ACHK) informovala Silvia Hrabčáková.

Na úvod už 16. ročníka proti sebe nastúpili v priateľskom exhibičnom zápase bývalí prvoligoví košickí futbalisti s obyvateľmi Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Následne na ihrisku zápasilo ďalších osem amatérskych družstiev, medzi ktorými nechýbali zástupcovia polície, ozbrojených síl, študenti, rómske komunity či firemné tímy.

Prvenstvo a putovný pohár napokon získali zástupcovia Ozbrojených síl SR, konkrétne 20. práporu logistiky Prešov, ktorí porazili vo finálovom zápase hráčov z košickej mestskej polície. Tretie miesto obsadili zástupcovia spoločnosti Tauris a štvrté miesto hráči z Komunitného centra Lipany.

Podujatie organizoval Charitný dom sv. Alžbety v správe ACHK, ktorý si tento rok pripomína 20. výročie svojho vzniku.
