Charitatívny futbalový turnaj opäť búral predsudky a spájal komunity
Autor TASR
Košice 18. Septembra (TASR) - Tradičný charitatívny futbalový turnaj Odkopnime predsudky - futbal spája sa vo štvrtok konal v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici v Košiciach. Jeho cieľom bolo nielen športové súperenie, ale najmä búranie predsudkov a spájanie komunít, ktoré sa v bežnom živote stretávajú len zriedkavo. TASR o tom z Arcidiecéznej charity Košice (ACHK) informovala Silvia Hrabčáková.
Na úvod už 16. ročníka proti sebe nastúpili v priateľskom exhibičnom zápase bývalí prvoligoví košickí futbalisti s obyvateľmi Charitného domu sv. Alžbety v Košiciach. Následne na ihrisku zápasilo ďalších osem amatérskych družstiev, medzi ktorými nechýbali zástupcovia polície, ozbrojených síl, študenti, rómske komunity či firemné tímy.
Prvenstvo a putovný pohár napokon získali zástupcovia Ozbrojených síl SR, konkrétne 20. práporu logistiky Prešov, ktorí porazili vo finálovom zápase hráčov z košickej mestskej polície. Tretie miesto obsadili zástupcovia spoločnosti Tauris a štvrté miesto hráči z Komunitného centra Lipany.
Podujatie organizoval Charitný dom sv. Alžbety v správe ACHK, ktorý si tento rok pripomína 20. výročie svojho vzniku.
