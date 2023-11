Obed pre ľudí v núdzi vyjadril solidaritu s rukojemníkmi v Gaze

Košice 16. novembra (TASR) - Charitatívny obed pre ľudí v núdzi spojený s prejavom solidarity k viac ako 200 rukojemníkom, ktorých pri teroristickom útoku proti Izraelu zajali ozbrojení militanti, sa konal vo štvrtok v zariadení Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach. Organizoval ho Ústredný zväz židovských náboženských obcí (ÚZŽNO) v spolupráci so zariadením pre ľudí bez domova v rámci celosvetových aktivít žiadajúcich návrat zadržiavaných.



"Leitmotívom spoločného podujatia bola práve hodnota ľudského života. Podujatie v Bernátovciach malo za cieľ vyslať signál podpory úsiliu o záchranu zadržaných ľudí v Gaze, avšak je aj prejavom spolupatričnosti s našimi blížnymi, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii," uviedol ÚZŽNO. Pri obede obsadili ľudia v núdzi pri stole 229 stoličiek, ktorých počet symbolizoval počet odvlečených ľudí zadržiavaných v Gaze na neznámom mieste.



Rímskokatolícky kňaz a riaditeľ organizácie Oáza - nádej pre nový život Peter Gombita poukázal na to, že každý ľudský tvor na zemi má na pokojný a dôstojný život rovnaké právo. "Ak vidíme, že sa niekto ocitne v tragickej situácii, bez prístrešia, ak je chorý, hladný či násilím oddelený od svojich blízkych, musíme mu pomôcť. Moje či tvoje šťastie totiž závisí od šťastia iného," uviedol.



Predseda ÚZŽNO Richard Duda pripomenul, že pomoc núdznym a odkázaným je v judaizme jednou z takzvaných miciev, teda dobrých skutkov konaných po celý život. "Sme neochvejne presvedčení, že žiaden dobrý človek si nezaslúži byť opustený či strádajúci. Preto práve týmto obedom vysielame posolstvo spolupatričnosti, vzájomnosti a ochoty pomôcť. Zároveň sme nesmierne vďační za všetky prejavy solidarity s rukojemníkmi. Veríme, že sa čoskoro budú môcť opäť objať so svojimi najbližšími," povedal.