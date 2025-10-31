< sekcia Regióny
Charitný bazár v Trnave ponúka možnosť podpory Centra pomoci človeku
Podujatie sa začalo o 9.00 h a potrvá do 16.00 h. V ponuke sú nohavice, rifle, tričká, blúzky, ale aj bundy a kabáty.
Trnava 31. októbra (TASR) - Na nádvorí Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) v centre Trnavy sa počas piatka koná jesenný charitný bazár. Ľudia si môžu za dobrovoľný príspevok odniesť sezónne oblečenie a obuv, ako aj praktické veci do domácnosti. Výťažok pôjde na podporu Centra pomoci človeku.
Podujatie sa začalo o 9.00 h a potrvá do 16.00 h. V ponuke sú nohavice, rifle, tričká, blúzky, ale aj bundy a kabáty. Veľký záujem býva o jesennú a zimnú obuv a o detské oblečenie rôznych veľkostí. Za dobrovoľný príspevok si ľudia môžu z bazára odniesť aj módne doplnky, rôzne praktické veci do domácnosti či hračky.
„Charitný bazár má okrem praktického a ekologického aj silný sociálny rozmer - návštevníci podporujú dobrú vec a svojím príspevkom pomáhajú ľuďom v núdzi. Výťažok putuje do nášho Centra pomoci človeku v Trnave a využívame ho na nákup vecí, na ktoré často nemáme k dispozícii bežné zdroje,“ priblížil riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech.
Jesennú atmosféru podujatia dotvára i výzdoba priestoru. „S tou pomáhali aj samotní klienti nízkoprahového centra, v tvorivých dielňach vyrábali jesenné svietniky. Návštevníkom ponúkame aj domáce koláče a teplé nápoje,“ doplnila vedúca komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová.
