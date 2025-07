Charitný bazár v Trnave ponúka oblečenie, hračky či knihy

Trnava 18. júla (TASR) - Charitný bazár ponúka v priestoroch Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) na Hlavnej ulici v Trnave oblečenie, hračky, domáce potreby či knihy. Výťažok z predaja poslúži potrebám klientov nízkoprahového denného centra. Verejnosť môže navštíviť charitný bazár v piatok do 16.00 h. TASR to uviedla pracovníčka centra Vladimíra Kloknerová.



„Veci pochádzajú od našich darcov, sú to veci, ktoré my pre našu prácu v nízkoprahovom centre už nedokážeme využiť. Chceme im dať druhú šancu,“ priblížila Kloknerová s tým, že často ide o veci funkčné a veľmi málo používané. „Výťažok z bazáru používame pri našej práci s klientmi, ktorí často potrebujú lieky, vybaviť si doklady alebo ísť na pracovný pohovor,“ podotkla.



Ako dodala vedúca komunikácie TACH Darina Kukuľová-Kvetanová, klientmi centra sú najmä ľudia bez domova, pre ktorých charita potrebuje hlavne funkčné, odolné a sezónne oblečenie na aktuálne využitie. Keďže priestorové a časové kapacity charity sú obmedzené, odporúča darovať veci, ktoré organizácia v danom momente potrebuje. Charitu je v tejto súvislosti možné kontaktovať aj telefonicky.