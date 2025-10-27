Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Charitný bazár v Trnave ponúkne možnosť podpory Centra pomoci človeku

Na Hlavnej ulici v Trnave je pešia zóna. Návštevníci tu nájdu desiatky kaviarní a reštaurácií. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Podujatie sa začne v piatok o 9.00 h a potrvá do 16.00 h.

Autor TASR
Trnava 27. októbra (TASR) - Na nádvorí Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) v centre Trnavy sa v piatok 31. októbra uskutoční jesenný charitný bazár. Ľudia si budú môcť za dobrovoľný príspevok odniesť sezónne oblečenie a obuv, ako aj praktické veci do domácnosti. Výťažok pôjde na podporu Centra pomoci človeku. Informovala o tom vedúca komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity Darina Kukuľová-Kvetanová.

Podujatie sa začne v piatok o 9.00 h a potrvá do 16.00 h. V ponuke budú nohavice, rifle, tričká, blúzky, ale aj bundy a kabáty. Veľký záujem býva o jesennú a zimnú obuv a o detské oblečenie rôznych veľkostí. Za dobrovoľný príspevok si ľudia môžu z bazára odniesť aj módne doplnky, rôzne praktické veci do domácnosti či hračky.

„Charitný bazár má okrem praktického a ekologického aj silný sociálny rozmer - návštevníci podporujú dobrú vec a svojím príspevkom pomáhajú ľuďom v núdzi. Výťažok putuje do nášho Centra pomoci človeku v Trnave a využívame ho na nákup vecí, na ktoré často nemáme k dispozícii bežné zdroje,“ priblížil riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity Miroslav Dzurech.

Jesennú atmosféru podujatia podporí aj výzdoba priestoru. „S tou pomáhali aj samotní klienti nízkoprahového centra, na tvorivých dielňach vyrábali jesenné svietniky. Návštevníkom ponúkneme aj domáce koláče a teplé nápoje,“ doplnila Kukuľová-Kvetanová.
