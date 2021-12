Charity bus tentoraz pomôže ľuďom bez domova a sociálne slabším

Košice 14. decembra (TASR) - Charitatívna zbierka Charity bus je tentoraz určená na pomoc ľuďom v núdzi, sociálne slabším a ľuďom bez domova. Od stredy (15. 12.) do piatka (17. 12.) zavíta do šiestich košických mestských častí (MČ). Akciu chystá Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v spolupráci s Arcidiecéznou charitou. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.



„Verejnosť môže prispieť drogériou, hygienickými potrebami a trvanlivými potravinami priamo na mieste, kde bude Charity bus odstavený,“ uviedla s tým, že vyzbierané veci následne odvezie priamo do Krízového centra Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi.



Charity bus bude pristavený v stredu (15. 12.) od 14.00 do 16.00 h v MČ Nad jazerom pred obchodným domom na Napájadlách a od 16.30 do 18.30 h v MČ Sídlisko KVP pri Kostole Božieho milosrdenstva. Vo štvrtok (16. 12.) bude k dispozícii v rovnakom čase najprv na parkovisku na trhovisku Luník II v MČ Západ a následne na parkovisku pred miestnym úradom MČ Sídlisko Ťahanovce. V piatok (17. 12.) bude na parkovisku pred obchodným domom Mier v MČ Sever, odkiaľ sa presunie na parkovisko pred Kulturparkom v MČ Juh.



Pilotný charitatívny projekt Charity bus spustil DPMK začiatkom novembra, vtedy bola zbierka určená pre opustené psy v štyroch útulkoch na východnom Slovensku.