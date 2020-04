Charterové lety z Piešťan letiska asi presunú na neskorší termín

Piešťany 15. apríla (TASR) – Letisko Piešťany nevylučuje, že plánované charterové lety budú posunuté na neskoršie termíny. Uviedol to pre TASR predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Letecká doprava po celom svete je v dôsledku pandémie nového koronavírusu takmer úplne zastavená. Letisko Piešťany je aktuálne uzavreté pre osobnú leteckú dopravu a vybavuje len individuálne lety so slovenskými pasažiermi alebo posádkou a nákladnú dopravu.



"Sme v kontakte s cestovnými kanceláriami, ktoré letecké linky zabezpečujú. Situácia sa dynamicky vyvíja a všetko závisí od epidemiologickej situácie na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách," uviedol Viskupič.



Samosprávny kraj zabezpečuje neustálu prevádzku letiska, ktoré pracuje v režime minimálneho počtu zamestnancov, čím sa snaží znížiť náklady na svoju prevádzku. "V súvislosti s mimoriadnou situáciou bude letisko určite žiadať o vykrytie strát, ktoré vznikli výpadkom príjmov a zavedením reštrikčných opatrení štátu. Spoločnosť je zavretá z dôvodu rozhodnutia štátu. Táto situácia sa rovnako dotýka všetkých letísk na Slovensku," doplnil predseda TTSK.



Spoločnosť v súčasnosti čaká na doručenie audítorskej správy, čo sa týka hospodárskych výsledkov za rok 2019. "Po oboznámení sa všetkých akcionárov so správou ju následne poskytneme aj verejnosti. Môžeme však predbežne skonštatovať, že minulý rok sa nám darilo pokračovať v zlepšovaní finančnej kondície," informoval TASR Viskupič.



Organizátor Festivalu letectva, ktorý sa mal uskutočniť na piešťanskom letisku 8. až 10. mája, oznámil odloženie podujatia. "Už pracujeme s alternatívnymi termínmi, v ktorých by sa festival mohol uskutočniť ešte v tomto roku. Samospráva bude organizátorom súčinná v prípade, že to situácia umožní a usporiadateľ sa rozhodne festival organizovať v novom termíne," doplnil predseda TTSK.