Chata v horskej lokalite Kalamárka bola vlani obsadená počas 134 dní
V pláne prác na tento rok sú náter strechy, rekonštrukcia okeníc, oprava prístrešku pri ohnisku a pravidelné čistenie septiku.
Autor TASR
Detva 2. marca (TASR) - Chatu v horskej lokalite Kalamárka nad Detvou obsadili ľudia v roku 2025 počas 134 dní. Celkovo to bolo 43 víkendov. Spolu ju vlani využilo 418 osôb. TASR o tom informoval hovorca mesta Detva Milan Suja.
Spresnil, že z celkového množstva obsadených víkendov využili lokálni nájomcovia 10 dní. Ostatní návštevníci, najmä lezecké kluby, boli hosťami počas 33 vlaňajších víkendov. Na chate boli aj tábory pre mládež. „Príjmy v roku 2025 dosiahli 11.150 eur, výdavky predstavovali 6198 eur, pričom išlo výlučne o externých dodávateľov a spotrebný materiál,“ objasnil hovorca. Podotkol, že pri rozumnej správe dokáže chata pokryť svoje základné náklady a zároveň slúžiť verejnosti.
Ako ďalej uviedol, popri bežnej údržbe robili vlani aj technické zásahy. Súčasťou boli vyvložkovanie a oprava poškodeného komína, statické posúdenie strechy a odstránenie rozpadnutých častí drevenej konštrukcie. Strechu pripravili na ochranný náter. V apríli a v októbri vyčistili septik splaškovej kanalizácie. Oprava sa týkala aj regulácie ústredného kúrenia.
V pláne prác na tento rok sú náter strechy, rekonštrukcia okeníc, oprava prístrešku pri ohnisku a pravidelné čistenie septiku. Samospráva chce vypracovať projektovú dokumentáciu skutočného stavu stavby, ktorá je dôležitá pre ďalšie plánovanie investícií.
Chata je majetkom mesta a prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie zabezpečuje jej prevádzku. Priestor je určený na oddych spojený s turistikou a pobytom v prírode, dostupný je celoročne. Prenájom majú rozdelený na dve kategórie, pre lokálnych a ostatných záujemcov.
Prírodná a turistická lokalita Kalamárka je jednou z najvýznamnejších prírodných lokalít na Podpoľaní. Extrémne členitý reliéf má za sebou už dlhú horolezeckú tradíciu. „Výnimočná je však tým, že je dostupná a poskytuje množstvo rôznych skalných útvarov. Zaujímavé sú nielen na lezenie, ale aj na pohľad,“ povedal zástupca horolezcov Štefan Dóczy zo Slovenského horolezeckého spolku James.
