Chatár si po páde na Martinských holiach poranil hlavu a chrbticu
Horskí záchranári poskytli mužovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
Autor TASR
Martin 18. októbra (TASR) - Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na chate na Martinských holiach. Sedemdesiatročný chatár po páde zo schodov utrpel zranenia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
„Na jednej z chát došlo k pádu 70-ročného chatára zo schodov z výšky približne tri metre. Muž pri páde utrpel úraz hlavy a chrbtice. Po páde bol v krátkom bezvedomí,“ informuje HZS.
Horskí záchranári poskytli mužovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť, následne ho terénnym vozidlom previezli na parkovisko na Stráňach a odovzdali do starostlivosti zdravotným záchranárom, ktorí ho previezli do nemocnice v Martine.
