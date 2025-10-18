Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Chatár si po páde na Martinských holiach poranil hlavu a chrbticu

Na archívnej snímke pohľad na hrebene Malej Fatry, zľava Suchý, Magura a Malý Kriváň. Martinské hole. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Horskí záchranári poskytli mužovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Autor TASR
Martin 18. októbra (TASR) - Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na chate na Martinských holiach. Sedemdesiatročný chatár po páde zo schodov utrpel zranenia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Na jednej z chát došlo k pádu 70-ročného chatára zo schodov z výšky približne tri metre. Muž pri páde utrpel úraz hlavy a chrbtice. Po páde bol v krátkom bezvedomí,“ informuje HZS.

Horskí záchranári poskytli mužovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť, následne ho terénnym vozidlom previezli na parkovisko na Stráňach a odovzdali do starostlivosti zdravotným záchranárom, ktorí ho previezli do nemocnice v Martine.
