Chátrajúca budova Braník v Petržalke by sa mohla dočkať sanácie

Bratislava 12. októbra (TASR) - Roky zatvorená a chátrajúca budova Braník v bratislavskej Petržalke by sa mohla dočkať sanácie, neskôr aj obnovy a nového vhodného využitia. Také sú plány mestskej časti, ktorá objekt spolu s pozemkom získa do svojej správy. Ich zverenie jej nedávno odsúhlasilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Čaká sa na protokolárne odovzdanie.



"Predpokladám, že asi do konca tohto kalendárneho roka by nám to malo byť protokolárne odovzdané. Tým pádom či už koncom roka alebo začiatkom budúceho roka začneme robiť sanačné opatrenia," uviedol pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka.



Prvoradé bude podľa starostu zabrániť ďalšiemu chátraniu a degradácii budovy. Bude preto potrebné najmä opraviť strechu a zadebniť okná, rovnako tak celý priestor vyčistiť. Odpadu je tak podľa starostu za desiatky kontajnerov. Vnútorné priestory sú zároveň napadnuté plesňou a premočené, zateká do nich. Priznáva, že dostať budovu do lepšieho stavu nebude jednoduché ani lacné, len samotná sanácia je odhadovaná na niekoľko stotisíc eur.



"Myslím si však, že to má zmysel. Lebo v momente, keď sa to predá, nič rozumné tam pre obyvateľov nebude," skonštatoval Hrčka, poukazujúc na pôvodný zámer magistrátu na odpredanie budovy, s čím samospráva nesúhlasila. Následne po obhliadkach objektu a poslaneckom prieskume podala mestská časť v apríli žiadosť na hlavné mesto o zverenie budovy do jej správy.



Po tom, ako mestská časť budovu zasanuje a "zakonzervuje", aby zabránila jej ďalšiemu znehodnocovaniu, plánuje zháňať financie na obnovu a sfunkčnenie objektu a hľadať jeho zmysluplné využitie pre obyvateľov. Financie by mala mať len na sanáciu a tvorbu projektovej dokumentácie. Chce sa preto následne zapojiť do externých výziev a uchádzať sa o eurofondy. Účel budovy bude závisieť aj od podmienok a obmedzení tej-ktorej projektovej výzvy.



Plány na obnovu budovy podporujú aj poslanci. "V prípade postupnej obnovy objektu pôjde o dôležitú investíciu mestskej časti v lokalite Lúky, ktorú obyvatelia Petržalky pozitívne pocítia," zhodnotil bratislavský mestský a petržalský miestny poslanec Adam Sarlós. Verí, že vedenie mestskej časti príde s cielenou víziou a presnejšie definovaným účelom využitia. Podotýka, že mestskej časti sa darí stavať a rekonštruovať aj vďaka externým zdrojom, obdobne by to mohlo byť aj v tomto prípade, že budú vyhlásené vhodné výzvy.



Celý objekt pozostáva z troch poschodí, Veľkého Braníka, Malého Braníka a priestorov pod terasou. Časť podterasových priestorov slúžila pred rokmi na predaj textilného tovaru, naďalej je v prevádzke pohostinstvo a predajňa zmrzliny či zákuskov. Vrchné priestory začali z dôvodu zatekania chátrať ako prvé, tie sú zatvorené dlhé roky. V budove sa nachádza bývalé kino, športová hala či spoločenské miestnosti, v minulosti tam bolo napríklad aj mäsiarstvo či veľkopredajňa potravín. Neďaleko objektu budujú novú električkovú trať.